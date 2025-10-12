CodeBaseSezioni
Script

Cancellare la cronologia di trading - script per MetaTrader 5

Artyom Trishkin
Visualizzazioni:
7
Valutazioni:
(1)
Pubblicato:
Uno script semplice. Quando viene lanciato, rimuove tutte le icone di auto-trading sul grafico - frecce e linee che le collegano.

Lo script non disabilita la visualizzazione della cronologia del trading sul grafico. In altre parole, le icone di autotrading possono apparire di nuovo sul grafico dopo qualche tempo, a condizione che questa modalità sia attivata per il grafico (menu PCM):


È possibile eliminare rapidamente e temporaneamente tutte le icone di autotrading in modo che non occupino spazio nell'elenco degli oggetti del grafico (Ctrl + B).

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/63519

