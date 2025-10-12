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删除交易历史 - MetaTrader 5脚本

Artyom Trishkin
Artyom Trishkin

Artyom Trishkin

4.2 (65)
Writing scripts, indicators, EAs on mql4 and mql5
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简单的脚本。启动后，它会删除图表上的所有自动交易图标--箭头和连接箭头的线条。

该脚本不会禁止在图表上显示交易历史。也就是说，自动交易图标可以在一段时间后再次出现在图表上，前提是图表（PCM 菜单）已激活该模式：


可以使用它快速、临时删除所有自动交易图标，使其不占用图表对象列表的空间（Ctrl + B）。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/63519

查找针杆 查找针杆

该指标在图表中搜索 "销钉柱形图 "的价格行为模式，并将图标放在找到模式的柱形图上。

动态分形 动态分形

标准指标分形的修改

The RSI Engine The RSI Engine

RSI Engine EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的多功能自动交易机器人，设计用于根据流行的相对强弱指数 (RSI) 指标发出的信号执行交易。2.1 版优化了信号处理并增强了稳定性。该 EA 提供了一个灵活的框架，包含多个基于 RSI 的策略、确认过滤器和全面的交易管理设置，因此既适合新手，也适合经验丰富的交易者。

美元指数 美元指数

为 MetaTrader 5 提供的一项服务，可创建实时反映美元指数 (DXY) 的合成自定义符号 "USDX.synthetic"。