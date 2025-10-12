简单的脚本。启动后，它会删除图表上的所有自动交易图标--箭头和连接箭头的线条。

该脚本不会禁止在图表上显示交易历史。也就是说，自动交易图标可以在一段时间后再次出现在图表上，前提是图表（PCM 菜单）已激活该模式：





可以使用它快速、临时删除所有自动交易图标，使其不占用图表对象列表的空间（Ctrl + B）。