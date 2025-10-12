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简单的脚本。启动后，它会删除图表上的所有自动交易图标--箭头和连接箭头的线条。
该脚本不会禁止在图表上显示交易历史。也就是说，自动交易图标可以在一段时间后再次出现在图表上，前提是图表（PCM 菜单）已激活该模式：
可以使用它快速、临时删除所有自动交易图标，使其不占用图表对象列表的空间（Ctrl + B）。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/63519
The RSI Engine
RSI Engine EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的多功能自动交易机器人，设计用于根据流行的相对强弱指数 (RSI) 指标发出的信号执行交易。2.1 版优化了信号处理并增强了稳定性。该 EA 提供了一个灵活的框架，包含多个基于 RSI 的策略、确认过滤器和全面的交易管理设置，因此既适合新手，也适合经验丰富的交易者。美元指数
为 MetaTrader 5 提供的一项服务，可创建实时反映美元指数 (DXY) 的合成自定义符号 "USDX.synthetic"。