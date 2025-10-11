CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fraktale Dynamik - Indikator für den MetaTrader 5

Ivan Butko | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
20
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

In diesem Fraktal-Indikator können Sie eine beliebige Anzahl von Balken links und rechts vom mittleren Balken einstellen, um verschiedene Arten von Fraktalen zu erstellen.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/51001

TimeBar TimeBar

Ein einfacher Informationsindikator, der die verbleibende Zeit bis zum Schließen des Balkens sowie die seit dem Öffnen des Balkens verstrichene Zeit und die aktuelle Zeit anzeigt.

MT5 zu Telegram - Bibliothek für professionelle Handelsbenachrichtigungen MT5 zu Telegram - Bibliothek für professionelle Handelsbenachrichtigungen

Vollständige Telegram-Integration für MT5. Senden Sie Handelssignale, Screenshots, Berichte und Warnungen an Telegram-Kanäle. Inklusive Warteschlangensystem, Multi-Channel-Unterstützung und Risikomanagement.

Pin Bars finden Pin Bars finden

Der Indikator sucht im Chart nach Price-Action-Mustern "Pin Bar" und setzt Icons auf den Balken mit dem gefundenen Muster.

Handelsverlauf löschen Handelsverlauf löschen

Das Skript entfernt alle Autotrading-Symbole aus dem aktuellen Chart