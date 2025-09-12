Простой скрипт. При запуске на графике удаляет все имеющиеся на нём значки автоторговли — стрелки и соединяющие их линии.

Скрипт не отключает на графике отображение торговой истории. Т.е. через некоторое время значки автоторговли опять могут появиться на графике — при условии, что такой режим для графика активирован (меню ПКМ):





Можно использовать для быстрого временного удаления всех значков автоторговли, чтобы они не занимали место в списке объектов чарта (Ctrl + B).