DerUS-Dollar-Index (USDX, DXY) ist ein Maß für den Wert des US-Dollars im Verhältnis zu einem Korb von sechs wichtigen Weltwährungen. Er wird als gewichtetes geometrisches Mittel der Wechselkurse des Dollars gegenüber diesen Währungen berechnet: EURUSD (Euro) - Gewichtung -0,576

(Euro) - Gewichtung -0,576 USDJPY (Japanischer Yen) - Gewichtung 0,136

(Japanischer Yen) - Gewichtung 0,136 GBPUSD (Britisches Pfund) - Gewichtung -0,119

(Britisches Pfund) - Gewichtung -0,119 USDCAD (Kanadischer Dollar) - Gewichtung 0,091

(Kanadischer Dollar) - Gewichtung 0,091 USDSEK (Schwedische Krone) - Gewichtung 0,042

(Schwedische Krone) - Gewichtung 0,042 USDCHF (Schweizer Franken) - Gewichtung 0,036 Berechnungsformel: USDX = 50.14348112 × EURUSD^(- 0.576 ) × USDJPY^( 0.136 ) × GBPUSD^(- 0.119 ) × USDCAD^( 0.091 ) × USDSEK^( 0.042 ) × USDCHF^( 0.036 ) Der Koeffizient 50.14348112 ist die historische Basis und die Grade sind die Gewichte der Währungen im Korb.

Dieser Dienst implementiert den Datenfluss für ein synthetisches Instrument - einen Dollar-Index. Er erstellt ein benutzerdefiniertes Symbol (USDX.synthetic), berechnet seinen Preis auf der Grundlage der aktuellen Währungskurse aus dem Korb und aktualisiert Balken und Ticks. Er arbeitet in einer Endlosschleife und aktualisiert die Daten jede zehnte Millisekunde.



Mehr über diesen Service erfahren Sie in dem Artikel"Dollar Index und Euro Index Charts - ein Beispiel für den Service in MetaTrader 5".

Wenn der Dienst gestartet wird, erstellt er automatisch ein synthetisches Symbol des Dollar-Index (USDX.synthetic), das auf den Notierungen des Währungskorbs basiert, öffnet dessen Chart und aktualisiert Ticks und Balken dieses Instruments.

Der Benutzer kann den Chart dieses Index analysieren, ihn in Indikatoren verwenden und Strategien testen. Der Dienst dient dazu, die Stärke des Dollars zu bewerten und darauf basierende Handelssysteme zu entwickeln.

