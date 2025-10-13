und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
U.S.-Dollar-Index - service for MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Artyom Trishkin
- Ansichten:
- 15
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
DerUS-Dollar-Index (USDX, DXY) ist ein Maß für den Wert des US-Dollars im Verhältnis zu einem Korb von sechs wichtigen Weltwährungen. Er wird als gewichtetes geometrisches Mittel der Wechselkurse des Dollars gegenüber diesen Währungen berechnet:
- EURUSD (Euro) - Gewichtung -0,576
- USDJPY (Japanischer Yen) - Gewichtung 0,136
- GBPUSD (Britisches Pfund) - Gewichtung -0,119
- USDCAD (Kanadischer Dollar) - Gewichtung 0,091
- USDSEK (Schwedische Krone) - Gewichtung 0,042
- USDCHF (Schweizer Franken) - Gewichtung 0,036
Berechnungsformel:
USDX = 50.14348112 × EURUSD^(-0.576) × USDJPY^(0.136) × GBPUSD^(-0.119) × USDCAD^(0.091) × USDSEK^(0.042) × USDCHF^(0.036)
Der Koeffizient 50.14348112 ist die historische Basis und die Grade sind die Gewichte der Währungen im Korb.
Dieser Dienst implementiert den Datenfluss für ein synthetisches Instrument - einen Dollar-Index. Er erstellt ein benutzerdefiniertes Symbol (USDX.synthetic), berechnet seinen Preis auf der Grundlage der aktuellen Währungskurse aus dem Korb und aktualisiert Balken und Ticks. Er arbeitet in einer Endlosschleife und aktualisiert die Daten jede zehnte Millisekunde.
Mehr über diesen Service erfahren Sie in dem Artikel"Dollar Index und Euro Index Charts - ein Beispiel für den Service in MetaTrader 5".
Wenn der Dienst gestartet wird, erstellt er automatisch ein synthetisches Symbol des Dollar-Index (USDX.synthetic), das auf den Notierungen des Währungskorbs basiert, öffnet dessen Chart und aktualisiert Ticks und Balken dieses Instruments.
Der Benutzer kann den Chart dieses Index analysieren, ihn in Indikatoren verwenden und Strategien testen. Der Dienst dient dazu, die Stärke des Dollars zu bewerten und darauf basierende Handelssysteme zu entwickeln.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/63678
Der RSI Engine EA ist ein äußerst vielseitiger automatisierter Handelsroboter für MetaTrader 5, der Trades auf Basis von Signalen des beliebten Relative Strength Index (RSI) Indikators ausführt. Version 2.1 bietet eine optimierte Signalverarbeitung und verbesserte Stabilität. Der EA bietet einen flexiblen Rahmen mit mehreren RSI-basierten Strategien, Bestätigungsfiltern und umfassenden Einstellungen für das Handelsmanagement, wodurch er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist.Handelsverlauf löschen
Das Skript entfernt alle Autotrading-Symbole aus dem aktuellen Chart
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.