간단한 스크립트입니다. 실행하면 차트에서 모든 자동매매 아이콘(화살표와 이를 연결하는 선)이 제거됩니다.

이 스크립트는 차트에서 거래 내역 표시를 비활성화하지 않습니다. 즉, 차트에 대해 이 모드가 활성화된 경우(PCM 메뉴) 잠시 후 차트에 자동매매 아이콘이 다시 나타날 수 있습니다:





차트 개체 목록에서 공간을 차지하지 않도록 모든 자동매매 아이콘을 신속하고 일시적으로 삭제하는 데 사용할 수 있습니다(Ctrl + B).