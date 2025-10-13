und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
The RSI Engine - Experte für den MetaTrader 5
Wesentliche Merkmale
-
Mehrere Einstiegsstrategien: Wählen Sie zwischen klassischen überkauften/überverkauften Umkehrsignalen oder erweiterten RSI-Divergenzsignalen.
-
Bestätigungs-Filter: Verwenden Sie ein RSI-Mittellinienkreuz, um die Signalgenauigkeit zu verbessern und Fehleinstiege zu reduzieren.
-
Dynamische Ausstiegslogik: Zusätzlich zu Stop Loss und Take Profit kann der EA Trades auf Basis von RSI-Levels schließen.
-
Vollständige Konfigurierbarkeit: Alle RSI-Parameter, Handelsmanagementeinstellungen und Strategieregeln können angepasst werden.
-
Unabhängiges Handelsmanagement: Eine einzigartige Magic Number stellt sicher, dass der EA nur seine eigenen Trades verwaltet, um Konflikte mit anderen Robotern oder manuellem Handel zu vermeiden.
Handelsstrategien & Signale
Einstiegssignal-Logik
Der Benutzer kann eine der folgenden Methoden zur Generierung von Einstiegssignalen wählen.
1. RSI-Divergenz (Standardstrategie)
Dies ist die primäre Strategie, die standardmäßig aktiviert ist. Der EA identifiziert Divergenzen zwischen dem Kursverlauf und dem RSI-Oszillator über einen konfigurierbaren Rückblickzeitraum (Standard: 60 Balken), die eine potenzielle Marktumkehr signalisieren können.
-
Bullische Divergenz (Kaufsignal): Tritt auf, wenn der Kurs ein neues Tief bildet, der RSI jedoch ein höheres Tief bildet. Dies deutet auf eine nachlassende Abwärtsdynamik hin.
-
Baisse-Divergenz (Verkaufssignal): Tritt auf, wenn der Kurs ein neues Hoch erreicht, der RSI jedoch ein niedrigeres Hoch bildet. Dies deutet auf ein nachlassendes Aufwärtsmomentum hin.
2. Überkaufte/überverkaufte Umkehrung
Benutzer können die Divergenz deaktivieren, um eine klassische RSI-Umkehrstrategie zu handeln.
-
Kaufsignal: Wird generiert, wenn der RSI aus der überverkauften Zone nach oben kreuzt (Standard: unter 30).
-
Verkaufssignal: Wird generiert, wenn der RSI von der überkauften Zone nach unten kreuzt (Standardwert: über 70).
3. Mittellinienbestätigung (optionaler Filter)
Für eine zusätzliche Bestätigung kann dieser Filter aktiviert werden. Nachdem ein erstes Signal generiert wurde (entweder durch eine Divergenz oder eine OB/OS-Bedingung), wartet der EA darauf, dass der RSI die Mittellinie (50) überschreitet, bevor er den Handel ausführt. Dies hilft, eine echte Verschiebung des Marktmomentums zu bestätigen.
Logik der Ausstiegsstrategie
Der EA setzt sowohl feste als auch dynamische Ausstiegsbedingungen ein.
-
Stop Loss & Take Profit: Jeder Handel ist durch einen festen Stop Loss und ein Take Profit-Niveau geschützt.
-
RSI Level Exit (standardmäßig aktiviert): Dieser dynamische Ausstieg schließt Positionen auf der Grundlage des RSI-Wertes. So kann beispielsweise eine Long-Position automatisch geschlossen werden, wenn der RSI in den überkauften Bereich (z. B. 70) eintritt, um Gewinne zu sichern, wenn das Momentum nachlässt. Eine Short-Position kann geschlossen werden, wenn der RSI den überverkauften Bereich erreicht (z. B. 30).
Handels- und Risikomanagement
Der EA enthält wichtige Parameter für das Risikomanagement.
-
Losgröße: Feste Losgröße für alle Trades. (Voreinstellung: 0 ,1)
-
Stop Loss: Geschützter Stop-Loss in Punkten. (Voreinstellung: 500)
-
Gewinnmitnahme: Gewinnziel in Punkten. (Voreinstellung: 300)
-
Magische Zahl: Ein eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA. (Voreinstellung: 160941)
RSI-Indikator-Konfiguration
Der Benutzer hat die volle Kontrolle über die Einstellungen des RSI-Indikators.
-
RSI-Zeitraum: Der Rückblickzeitraum für die RSI-Berechnung. (Voreinstellung: 14)
-
Überkaufte Stufe: Der Schwellenwert für die überkaufte Zone. (Standardwert: 70)
-
Überverkauft Level: Der Schwellenwert für die überverkaufte Zone. (Standardwert: 30)
-
Mittellinie: Die Mittellinie des RSI-Oszillators. (Standardwert: 50)
