und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
HiLo - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Leandro de Araujo Souza
- Ansichten:
- 21
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Hoch- und Tiefstkursindikator ist ein einfaches, aber leistungsfähiges Instrument, mit dem die höchsten und niedrigsten Kursniveaus eines ausgewählten Symbols direkt auf dem Chart angezeigt werden. Dieser Indikator ermöglicht es Händlern, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus visuell zu identifizieren, was für fundierte Handelsentscheidungen entscheidend sein kann.
Anwendungsfälle:
-
Identifizierung von Unterstützung und Widerstand: Die Hoch- und Tiefststände dienen oft als natürliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die klare Punkte für den Einstieg, den Ausstieg oder die Platzierung des Stop-Loss bieten.
-
Ausbruchshandel: Überwachen Sie, wann der Kurs die obere Linie durchbricht oder unter die untere Linie fällt, um potenzielle Ausbruchsmöglichkeiten zu erkennen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/51643
Die Klasse CDebugLogger ist ein flexibles und umfassendes Protokollierungsprogramm, das für die Verwendung in MQL4/5-Umgebungen konzipiert wurde. Sie ermöglicht es Entwicklern, Meldungen auf verschiedenen Ebenen der Wichtigkeit (INFO, WARNING, ERROR, DEBUG) zu protokollieren, mit der Option, Zeitstempel, Funktionssignaturen, Dateinamen und Zeilennummern in die Protokolleinträge aufzunehmen. Die Klasse unterstützt die Protokollierung sowohl auf der Konsole als auch in Dateien und bietet die Möglichkeit, Protokolle in einem gemeinsamen Ordner und im CSV-Format zu speichern. Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit, Protokolle auf der Grundlage bestimmter Schlüsselwörter zu unterdrücken, um sicherzustellen, dass sensible Informationen nicht protokolliert werden. Diese Klasse ist ideal für Entwickler, die robuste Logging-Mechanismen in ihren MQL4/5-Anwendungen implementieren möchten, mit anpassbaren Funktionen, die eine breite Palette von Debugging- und Überwachungsanforderungen erfüllen.Max trade volume checker for your trading account
Ein Dialog zur Anzeige der maximal zulässigen Losgröße für den Basiswert für verschiedene Auftragsarten (Kauf, Verkauf, schwebende Käufe und schwebende Verkäufe).
Dieses Skript speichert alle im Diagramm verfügbaren OHLCV-Daten in einer CSV-Datei.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.