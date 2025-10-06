und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Save OHLCV Data from Chart to CSV File - Skript für den MetaTrader 5
Die Standardmethode zum Abrufen historischer Daten in Metatrader 5 ist die Verwendung des Tools "Ansicht>Symbole>Anfragen", wie in der Abbildung unten gezeigt:
Dies liefert jedoch manchmal nicht alle Daten, die im Chart verfügbar sind.
Dieses Skript speichert alle verfügbaren historischen Daten in einer CSV-Datei, die sich im Ordner "Files" im Verzeichnis "Common Data Path" befindet.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass "Max bars in chart" auf "Unlimited" in 'Tools>Options>Charts' eingestellt ist (siehe Abbildung unten).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/51567
