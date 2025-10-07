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Renkoo_Subwindow_ATRTrend - MetaTrader 5脚本

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Yordan Lechev
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由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/63485

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