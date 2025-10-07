波浪趋势指标（WT）是一种功能强大的技术分析工具，用于识别趋势方向和潜在的反转点。它在一个单独的窗口中绘制两条线，即 WT1 和 WT2，这两条线是根据价格动量和平滑均线计算得出的。

定制的买卖线，标注清晰，有助于直观了解买卖价格