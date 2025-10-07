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Renkoo_Subwindow_ATRTrend - MetaTrader 5脚本
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由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/63485
Save OHLCV Data from Chart to CSV File
该脚本会将图表上的所有 OHLCV 数据保存到 CSV 文件中。HiLo
高低线指示器
WaveTrend
波浪趋势指标（WT）是一种功能强大的技术分析工具，用于识别趋势方向和潜在的反转点。它在一个单独的窗口中绘制两条线，即 WT1 和 WT2，这两条线是根据价格动量和平滑均线计算得出的。Custom Bid Ask lines
定制的买卖线，标注清晰，有助于直观了解买卖价格