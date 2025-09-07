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Renko_Subwindow_ATRTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Это пример сортировки списка структур по возрастанию по полю. Вы можете найти и настроить приведенный выше алгоритм в зависимости от цели использования, это самый базовый пример, который также является направлением для разрешения расположения в массиве структуры. Алгоритм, используемый в этом примере, - Quick Sort и Merge Sort.Bollinger Bands Crossover Signals
Описание индикатора - Bollinger Bands Crossover Signals Название: Bollinger Bands Crossover Signals Версия: 1.1 Автор: BENALI Ссылка: https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benali
Простейший класс для ведения журнала в MetaTrader 5 с поддержкой уровней, формата сообщений, фильтров включения и исключения подстрок.TimeServerDaylightSavings
Функции, связанные со временем, для эмпирического определения часового пояса сервера и режима перехода на летнее время (DST) из истории котировок