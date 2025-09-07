Это пример сортировки списка структур по возрастанию по полю. Вы можете найти и настроить приведенный выше алгоритм в зависимости от цели использования, это самый базовый пример, который также является направлением для разрешения расположения в массиве структуры. Алгоритм, используемый в этом примере, - Quick Sort и Merge Sort.

Описание индикатора - Bollinger Bands Crossover Signals Название: Bollinger Bands Crossover Signals Версия: 1.1 Автор: BENALI Ссылка: https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benali