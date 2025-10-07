Этот скрипт сохраняет все данные OHLCV, имеющиеся на графике, в CSV-файл.

Настроенная линия спроса и предложения, которая маркирована и понятна, чтобы помочь визуализировать цены спроса и предложения

Это вспомогательный инструмент тейк-профита и стоп-лосса, он поможет вам установить жесткий стоп-лосс и динамический стоп-профит. Обновлено