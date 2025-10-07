CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

WaveTrend - индикатор для MetaTrader 5

Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
Здравствуйте, я Дуй Ван Нгуй — разработчик высокоэффективных советников, индикаторов и утилит на платформе MQL5.com. Моя миссия — предоставить трейдерам инструменты высшего уровня, созданные с упором на точность, надежность и выдающиеся результаты. Каждый продукт тщательно проработан и
5 продуктов 3 сигнала 1 статья 19 кодов 11 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
1392
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Ключевые особенности:

  • Длина канала (n1): По умолчанию 10, настраивает чувствительность ценовых движений.
  • Средняя длина (n2): По умолчанию 21, сглаживает линию WT1 для получения более четких сигналов.
  • Сигналы пересечения: Генерирует уведомления, когда WT1 пересекает WT2, указывая на потенциальные возможности для покупки (восходящий крест) или продажи (нисходящий крест).

Идеально подходит для трейдеров, ищущих надежные сигналы следования за трендом и разворота на различных таймфреймах и валютных парах.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/63475

Save OHLCV Data from Chart to CSV File Save OHLCV Data from Chart to CSV File

Этот скрипт сохраняет все данные OHLCV, имеющиеся на графике, в CSV-файл.

HiLo HiLo

Индикатор высокой и низкой линии

Custom Bid Ask lines Custom Bid Ask lines

Настроенная линия спроса и предложения, которая маркирована и понятна, чтобы помочь визуализировать цены спроса и предложения

Инструмент для закрытия позиций с помощью ассистента Инструмент для закрытия позиций с помощью ассистента

Это вспомогательный инструмент тейк-профита и стоп-лосса, он поможет вам установить жесткий стоп-лосс и динамический стоп-профит. Обновлено