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WaveTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Ключевые особенности:
- Длина канала (n1): По умолчанию 10, настраивает чувствительность ценовых движений.
- Средняя длина (n2): По умолчанию 21, сглаживает линию WT1 для получения более четких сигналов.
- Сигналы пересечения: Генерирует уведомления, когда WT1 пересекает WT2, указывая на потенциальные возможности для покупки (восходящий крест) или продажи (нисходящий крест).
Идеально подходит для трейдеров, ищущих надежные сигналы следования за трендом и разворота на различных таймфреймах и валютных парах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/63475
Save OHLCV Data from Chart to CSV File
Этот скрипт сохраняет все данные OHLCV, имеющиеся на графике, в CSV-файл.HiLo
Индикатор высокой и низкой линии
Custom Bid Ask lines
Настроенная линия спроса и предложения, которая маркирована и понятна, чтобы помочь визуализировать цены спроса и предложенияИнструмент для закрытия позиций с помощью ассистента
Это вспомогательный инструмент тейк-профита и стоп-лосса, он поможет вам установить жесткий стоп-лосс и динамический стоп-профит. Обновлено