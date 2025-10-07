请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
主要功能
- 通道长度 (n1)： 默认为 10，调整价格变动的敏感度。
- 平均长度 (n2)： 默认值 21，平滑 WT1 线，使信号更清晰。
- 交叉信号： 当 WT1 与 WT2 交叉时生成通知，显示潜在的买入（向上交叉）或卖出（向下交叉）机会。
非常适合在各种时间框架和货币对中寻求可靠趋势跟踪和反转信号的交易者。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/63475
Renkoo_Subwindow_ATRTrend
许多已知指标的组合Save OHLCV Data from Chart to CSV File
该脚本会将图表上的所有 OHLCV 数据保存到 CSV 文件中。
Custom Bid Ask lines
定制的买卖线，标注清晰，有助于直观了解买卖价格Martingale Pulse EA
SPLpulse 的 MP 是专为现代交易者设计的一款复杂且功能强大的智能交易系统。无论您是剥头皮交易者、趋势跟踪者还是反转交易者，SPLpulse 的 MP 都能将多种交易策略与机构级风险管理套件相结合，以适应您独特的交易风格。通过无与伦比的自定义和强大的自动化功能，掌控您的交易。