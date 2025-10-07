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WaveTrend - MetaTrader 5脚本

Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
你好，我是阮维勇（Duy Van Nguy），一名致力于开发高性能EA、指标和工具的专业程序员，活跃于MQL5.com平台。我的使命是为交易者提供精准、可靠且卓越的顶级工具。每一款产品都经过精心打磨，细节考究，并配有快速、个性化的支持服务。
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主要功能

  • 通道长度 (n1)： 默认为 10，调整价格变动的敏感度。
  • 平均长度 (n2)： 默认值 21，平滑 WT1 线，使信号更清晰。
  • 交叉信号： 当 WT1 与 WT2 交叉时生成通知，显示潜在的买入（向上交叉）或卖出（向下交叉）机会。

非常适合在各种时间框架和货币对中寻求可靠趋势跟踪和反转信号的交易者。



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/63475

Renkoo_Subwindow_ATRTrend Renkoo_Subwindow_ATRTrend

许多已知指标的组合

Save OHLCV Data from Chart to CSV File Save OHLCV Data from Chart to CSV File

该脚本会将图表上的所有 OHLCV 数据保存到 CSV 文件中。

Custom Bid Ask lines Custom Bid Ask lines

定制的买卖线，标注清晰，有助于直观了解买卖价格

Martingale Pulse EA Martingale Pulse EA

SPLpulse 的 MP 是专为现代交易者设计的一款复杂且功能强大的智能交易系统。无论您是剥头皮交易者、趋势跟踪者还是反转交易者，SPLpulse 的 MP 都能将多种交易策略与机构级风险管理套件相结合，以适应您独特的交易风格。通过无与伦比的自定义和强大的自动化功能，掌控您的交易。