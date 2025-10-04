Berechnen Sie sofort das Gewinn- und Verlustpotenzial Ihrer Trades direkt auf dem Chart. Ein unverzichtbares Werkzeug für ein agiles und präzises Risikomanagement.

Dieses leistungsstarke Tool filtert den klassischen RSI durch einen gleitenden Durchschnitt und liefert eine glattere, zuverlässigere Signallinie, mit der sich Ein- und Ausstiege sowie die Trendrichtung mit unvergleichlicher Klarheit bestimmen lassen.