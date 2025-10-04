und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Die Signallinie des MACD-Indikators (Moving Average Convergence/Divergence) wird häufig als Momentum-Filter in automatischen Handelsalgorithmen verwendet.
- Aktivieren Sie die Kauflogik nur, wenn die Signallinie über der 0-Marke liegt und der letzte "Balken" der Signallinie höher schließt als der vorherige "Balken" der Signallinie (dies schließt inhärent Kreuzungen nach oben ein).
- Aktivieren Sie die Verkaufslogik nur, wenn die Signallinie unter dem Pegel 0 liegt und der letzte "Balken" der Signallinie niedriger schließt als der vorherige "Balken" der Signallinie (dies schließt von Natur aus Pegelübergänge nach unten ein).
