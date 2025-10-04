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Индикаторы

MACD Signal Line indicator for MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Ryan L Johnson
Ryan L Johnson

Ryan L Johnson

  • Futures & FX Strategist в  Silk Road Trading LLC
  • США
  • 6010
Я начал в школе после школы, в суровых условиях, когда был ребенком... Свиноферма, трейлерный парк, дрова и т. д., но компьютер Apple IIe попал ко мне в руки рано. Позже у меня оказалось больше дипломов, чем у термометра, и в 1999 году я начал торговать. Самыми ценными знаниями, которые мне помогли
7 кодов 13 тем 2924 комментария
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Опубликован:
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Сигнальная линия индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence) часто используется в качестве фильтра импульса в алгоритмах автоматической торговли.

  • Включите логику покупки только тогда, когда сигнальная линия находится выше уровня 0 и последний "бар" сигнальной линии закрывается выше, чем предыдущий "бар" сигнальной линии (это неизбежно включает пересечения восходящих уровней).
  • Включите логику продажи только тогда, когда сигнальная линия находится ниже уровня 0 и последний "бар" сигнальной линии закрывается ниже, чем предыдущий "бар" сигнальной линии (это по своей сути включает пересечения нисходящих уровней).
XAUUSDM20

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/63350

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