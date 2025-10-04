Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MACD Signal Line indicator for MT5 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 686
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Сигнальная линия индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence) часто используется в качестве фильтра импульса в алгоритмах автоматической торговли.
- Включите логику покупки только тогда, когда сигнальная линия находится выше уровня 0 и последний "бар" сигнальной линии закрывается выше, чем предыдущий "бар" сигнальной линии (это неизбежно включает пересечения восходящих уровней).
- Включите логику продажи только тогда, когда сигнальная линия находится ниже уровня 0 и последний "бар" сигнальной линии закрывается ниже, чем предыдущий "бар" сигнальной линии (это по своей сути включает пересечения нисходящих уровней).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/63350
Мгновенно рассчитывайте потенциал прибыли и убытков по сделкам прямо на графике. Незаменимый инструмент для быстрого и точного управления рисками.MA of RSI
Этот мощный инструмент фильтрует классический RSI через скользящую среднюю, обеспечивая более плавную и надежную сигнальную линию для точного определения входов, выходов и направления тренда с непревзойденной четкостью.
Интеллектуальная защита позиций с логикой "один хедж на одну позицию". Имеет функцию разделения магических чисел, таймер охлаждения и ограничение максимального хеджирования. Предотвращает бесконечные циклы хеджирования. Свободная лицензия MIT.Max trade volume checker for your trading account
Диалоговое окно для отображения максимального размера лота, допустимого для базового актива, для различных типов ордеров (покупка, продажа, отложенная покупка и отложенная продажа).