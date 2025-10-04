请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MACD Signal Line indicator for MT5 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 794
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在自动交易算法中，MACD（移动平均收敛/发散）指标的信号线经常被用作动量过滤器。
- 只有当信号线高于 0 水平，且 信号线的最后一个 "柱形 "收盘价高于信号线的前一个 "柱形 "时，才启用买入逻辑（这本身就包括向上的水平交叉）。
- 仅当信号线低于 0 水平，且 信号线的最后一个 "条形图 "收盘价低于信号线的前一个 "条形图 "时，才启用卖出逻辑（这本身包括向下的水平交叉）。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/63350
Risk Calculator
直接在图表上即时计算交易的盈亏潜力。敏捷而精确的风险管理必备工具。MA of RSI
这款功能强大的工具通过移动平均线过滤经典的 RSI，提供更平滑、更可靠的信号线，以无与伦比的清晰度精确定位进场、出场和趋势方向。
HedgeCover EA
智能头寸保护，每个头寸一个对冲逻辑。具有魔数分离、冷却计时器和最大对冲限制功能。防止无限对冲循环。免费 MIT 许可。Max trade volume checker for your trading account
显示不同类型订单（买入、卖出、挂单买入和挂单卖出）允许的标的资产最大手数的对话框。