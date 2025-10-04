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MACD Signal Line indicator for MT5 - MetaTrader 5脚本

Ryan L Johnson
Ryan L Johnson

Ryan L Johnson

  • Futures & FX Strategist 在  Silk Road Trading LLC
  • 美国
  • 6079
我从小就从艰苦的课余生活开始......养猪场、拖车公园、柴火场等等，但我也很早就接触到了 Apple IIe 电脑。后来，我获得的学位比温度计还多，并于 1999 年开始交易。我所受过的最有价值的对交易有帮助的教育可能是代数、几何、高等数学 I 和 II、统计学和计算机数学。这是年轻一代的计算机科学，或者嘿......只是为下一代年轻人编程。我的盈利自动交易 EA 让我有空闲时间。我通过为其他交易者免费编写一些东西来保持空闲时间。
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在自动交易算法中，MACD（移动平均收敛/发散）指标的信号线经常被用作动量过滤器。

  • 只有当信号线高于 0 水平，且 信号线的最后一个 "柱形 "收盘价高于信号线的前一个 "柱形 "时，才启用买入逻辑（这本身就包括向上的水平交叉）。
  • 仅当信号线低于 0 水平，且 信号线的最后一个 "条形图 "收盘价低于信号线的前一个 "条形图 "时，才启用卖出逻辑（这本身包括向下的水平交叉）。
XAUUSDM20

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/63350

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