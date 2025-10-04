CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

HedgeCover EA - Experte für den MetaTrader 5

Lupus Materia | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
6
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

HedgeCover EA - Intelligentes Positionsschutzsystem

Überblick:
HedgeCover ist ein professioneller Hedging Expert Advisor, der einen sicheren, kontrollierten Schutz für Verlustpositionen bietet. Im Gegensatz zu gefährlichen Martingale-Systemen implementiert er ein intelligentes Risikomanagement mit mehreren Sicherheitsebenen, um Over-Trading und Kontoblows zu verhindern.

Hauptmerkmale:
- One-Hedge-Per-Position - Jede Position wird nur einmal abgesichert, Vermeidung von Endlosschleifen
- Magische Zahlentrennung - Verwendet unterschiedliche magische Zahlen für Haupt- und Hedge-Positionen, um ein Hedging zu verhindern
- Konfigurierbare Verlustschwelle - Legen Sie die Verlusthöhe in Pips fest (30-100 empfohlen), bevor das Hedging ausgelöst wird
- Cooldown-Schutz Mindestzeit zwischen Hedge-Trades (5-15 Minuten empfohlen)
- Max Hedges Limit - Absolutes Limit für die Gesamtzahl der Hedge-Positionen
- Margin Safety Checks - 80 % freie Margin-Anforderung verhindert eine übermäßige Hebelwirkung
- Symbol Filtering - Hedgt nur Positionen auf dem aktuellen Chart-Symbol

Risikomanagement:

  • Verhindert den "Lawineneffekt", der zu Kontoauslöschungen führt

  • Implementiert professionelle Risikokontrollen anstelle von leichtsinnigen Verdoppelungen

  • Umfasst die Validierung und Normalisierung von Losgrößen

  • Umfassende Protokollierungs- und Überwachungsfunktionen

Empfohlene Einstellungen:

  • Main Magic: Die magische Zahl Ihrer Strategie

  • Absicherungs-Magie: Anderer Wert (z.B. 99999)

  • Verlustschwelle: 50 Pips

  • Lot-Koeffizient: 1.5x

  • Maximale Absicherungen: 3

  • Abklingzeit: 5 Minuten

Lizenz: MIT-Lizenz - Frei zur gemeinschaftlichen Nutzung, Veränderung und Verbreitung

Warnung: Entwickelt für Demo-Tests und Bildungszwecke. Verwendung auf eigene Gefahr. Testen Sie immer gründlich, bevor Sie den Einsatz in Erwägung ziehen.

Ideal für: Händler, die nach professionellen Absicherungsmöglichkeiten ohne die Risiken traditioneller Martingal-Systeme suchen.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/63299

MACD Signal Line indicator for MT5 MACD Signal Line indicator for MT5

Eine abgespeckte Version (nur Signallinie) des MACD-Indikators von Metaquotes aus dem Ordner MT5==&gt;Indicators==&gt;Examples.

Risk Calculator Risk Calculator

Berechnen Sie sofort das Gewinn- und Verlustpotenzial Ihrer Trades direkt auf dem Chart. Ein unverzichtbares Werkzeug für ein agiles und präzises Risikomanagement.

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.