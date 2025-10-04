HedgeCover EA - Intelligentes Positionsschutzsystem

Überblick:

HedgeCover ist ein professioneller Hedging Expert Advisor, der einen sicheren, kontrollierten Schutz für Verlustpositionen bietet. Im Gegensatz zu gefährlichen Martingale-Systemen implementiert er ein intelligentes Risikomanagement mit mehreren Sicherheitsebenen, um Over-Trading und Kontoblows zu verhindern.

Hauptmerkmale:

- One-Hedge-Per-Position - Jede Position wird nur einmal abgesichert, Vermeidung von Endlosschleifen

- Magische Zahlentrennung - Verwendet unterschiedliche magische Zahlen für Haupt- und Hedge-Positionen, um ein Hedging zu verhindern

- Konfigurierbare Verlustschwelle - Legen Sie die Verlusthöhe in Pips fest (30-100 empfohlen), bevor das Hedging ausgelöst wird

- Cooldown-Schutz Mindestzeit zwischen Hedge-Trades (5-15 Minuten empfohlen)

- Max Hedges Limit - Absolutes Limit für die Gesamtzahl der Hedge-Positionen

- Margin Safety Checks - 80 % freie Margin-Anforderung verhindert eine übermäßige Hebelwirkung

- Symbol Filtering - Hedgt nur Positionen auf dem aktuellen Chart-Symbol

Risikomanagement:

Verhindert den "Lawineneffekt", der zu Kontoauslöschungen führt

Implementiert professionelle Risikokontrollen anstelle von leichtsinnigen Verdoppelungen

Umfasst die Validierung und Normalisierung von Losgrößen

Umfassende Protokollierungs- und Überwachungsfunktionen

Empfohlene Einstellungen:

Main Magic: Die magische Zahl Ihrer Strategie

Absicherungs-Magie: Anderer Wert (z.B. 99999)

Verlustschwelle: 50 Pips

Lot-Koeffizient: 1.5x

Maximale Absicherungen: 3

Abklingzeit: 5 Minuten

Lizenz: MIT-Lizenz - Frei zur gemeinschaftlichen Nutzung, Veränderung und Verbreitung

Warnung: Entwickelt für Demo-Tests und Bildungszwecke. Verwendung auf eigene Gefahr. Testen Sie immer gründlich, bevor Sie den Einsatz in Erwägung ziehen.

Ideal für: Händler, die nach professionellen Absicherungsmöglichkeiten ohne die Risiken traditioneller Martingal-Systeme suchen.