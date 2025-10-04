und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
HedgeCover EA - Intelligentes Positionsschutzsystem
Überblick:
HedgeCover ist ein professioneller Hedging Expert Advisor, der einen sicheren, kontrollierten Schutz für Verlustpositionen bietet. Im Gegensatz zu gefährlichen Martingale-Systemen implementiert er ein intelligentes Risikomanagement mit mehreren Sicherheitsebenen, um Over-Trading und Kontoblows zu verhindern.
Hauptmerkmale:
- One-Hedge-Per-Position - Jede Position wird nur einmal abgesichert, Vermeidung von Endlosschleifen
- Magische Zahlentrennung - Verwendet unterschiedliche magische Zahlen für Haupt- und Hedge-Positionen, um ein Hedging zu verhindern
- Konfigurierbare Verlustschwelle - Legen Sie die Verlusthöhe in Pips fest (30-100 empfohlen), bevor das Hedging ausgelöst wird
- Cooldown-Schutz Mindestzeit zwischen Hedge-Trades (5-15 Minuten empfohlen)
- Max Hedges Limit - Absolutes Limit für die Gesamtzahl der Hedge-Positionen
- Margin Safety Checks - 80 % freie Margin-Anforderung verhindert eine übermäßige Hebelwirkung
- Symbol Filtering - Hedgt nur Positionen auf dem aktuellen Chart-Symbol
Risikomanagement:
-
Verhindert den "Lawineneffekt", der zu Kontoauslöschungen führt
-
Implementiert professionelle Risikokontrollen anstelle von leichtsinnigen Verdoppelungen
-
Umfasst die Validierung und Normalisierung von Losgrößen
-
Umfassende Protokollierungs- und Überwachungsfunktionen
Empfohlene Einstellungen:
-
Main Magic: Die magische Zahl Ihrer Strategie
-
Absicherungs-Magie: Anderer Wert (z.B. 99999)
-
Verlustschwelle: 50 Pips
-
Lot-Koeffizient: 1.5x
-
Maximale Absicherungen: 3
-
Abklingzeit: 5 Minuten
Lizenz: MIT-Lizenz - Frei zur gemeinschaftlichen Nutzung, Veränderung und Verbreitung
Warnung: Entwickelt für Demo-Tests und Bildungszwecke. Verwendung auf eigene Gefahr. Testen Sie immer gründlich, bevor Sie den Einsatz in Erwägung ziehen.
Ideal für: Händler, die nach professionellen Absicherungsmöglichkeiten ohne die Risiken traditioneller Martingal-Systeme suchen.
