Übersicht

Der Risikorechner ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die Wert auf Schnelligkeit und Genauigkeit legen. Sind Sie es leid, den finanziellen Wert Ihres Stop Loss und Take Profit manuell zu berechnen? Dieser Expert Advisor fügt ein intuitives Panel direkt in Ihren Chart ein, mit dem Sie das Risiko und den Gewinn eines Handels in Sekundenschnelle visualisieren können - noch bevor Sie den Auftrag erteilen.

Mit seiner übersichtlichen, leistungsstarken Oberfläche fügt sich dieses Tool nahtlos in Ihre Handelsumgebung ein und liefert wichtige Informationen, ohne Ihren Chart zu überladen oder Ihren Computer zu verlangsamen.

Hauptmerkmale

✅ So fortige Berechnung: Geben Sie die Losgröße und den Abstand in Punkten für Ihren Take Profit und Stop Loss ein, und sehen Sie sofort die entsprechenden Werte in der Währung Ihres Kontos.

Geben Sie die Losgröße und den Abstand in Punkten für Ihren Take Profit und Stop Loss ein, und sehen Sie sofort die entsprechenden Werte in der Währung Ihres Kontos. 📈 Intuitive On-Chart-Schnittstelle: Ein modernes und benutzerfreundliches Panel, das so positioniert ist, dass es Ihre technische Analyse nicht beeinträchtigt.

Ein modernes und benutzerfreundliches Panel, das so positioniert ist, dass es Ihre technische Analyse nicht beeinträchtigt. 💲 Punktwert in Echtzeit: Der Rechner zeigt den monetären Wert jedes Punktes (Tick-Wert ) für das aktuelle Symbol an und hilft Ihnen, die Volatilität besser zu verstehen.

Der Rechner zeigt den monetären Wert jedes Punktes ) für das aktuelle Symbol an und hilft Ihnen, die Volatilität besser zu verstehen. 🌐 Universelle Kompatibilität: Funktioniert perfekt mit jedem Symbol auf Ihrer MetaTrader 5 Plattform (Forex, Indizes, Rohstoffe, etc.).

Funktioniert perfekt mit jedem Symbol auf Ihrer MetaTrader 5 Plattform (Forex, Indizes, Rohstoffe, etc.). ⚡ Geringes Gewicht und hohe Effizienz: Entwickelt, um nur minimale Ressourcen zu verbrauchen, damit Ihre Plattform schnell und reaktionsschnell bleibt.

Wie man ihn benutzt

Hängen Sie den Expert Advisor an einen beliebigen Chart an. Das Rechnerfeld erscheint in der oberen rechten Ecke. Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder Lotgröße, Take (Pts) und Stop (Pts) ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Berechnen". Die finanziellen Ergebnisse für "Take" (Gewinn) und "Stop" (Verlust) werden sofort angezeigt.

Optimieren Sie Ihr Risikomanagement und treffen Sie intelligentere, fundiertere Handelsentscheidungen. Holen Sie sich den Risiko-Rechner und heben Sie Ihre Pre-Trade-Analyse auf die nächste Stufe!