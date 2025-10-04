CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

MACD Signal Line indicator for MT5 - indicatore per MetaTrader 5

Ryan L Johnson | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(3)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

La linea di segnale dell'indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence) viene spesso utilizzata come filtro di momentum negli algoritmi di auto trading.

  • Abilita la logica di acquisto solo quando la linea del segnale è al di sopra del livello 0 e l'ultima "barra" della linea del segnale chiude più in alto della "barra" precedente della linea del segnale (questo include intrinsecamente i crossover dei livelli al rialzo).
  • Attiva la logica di vendita solo quando la linea del segnale è al di sotto del livello 0 e l'ultima "barra" della linea del segnale chiude più in basso della "barra" precedente della linea del segnale (questo include intrinsecamente i crossover di livello al ribasso).
XAUUSDM20

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/63350

Multi RSI Multi RSI

Otto indicatori tecnici RSI (Relative Strength Index) su un unico grafico.

Sciopero RSI Sciopero RSI

Visualizzazione dei punti di incrocio degli indicatori RSI (Relative Strength Index) di diversi periodi.

HedgeCover EA HedgeCover EA

Protezione intelligente della posizione con logica di una siepe per posizione. Dispone di separazione del numero magico, timer di cooldown e limite massimo di copertura. Previene i loop di copertura infiniti. Licenza MIT gratuita.

Babi Ngepet Babi Ngepet

I share my code for expert advisor babi ngepet