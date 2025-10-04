Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
MACD Signal Line indicator for MT5 - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicato:
Pubblicato:
La linea di segnale dell'indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence) viene spesso utilizzata come filtro di momentum negli algoritmi di auto trading.
- Abilita la logica di acquisto solo quando la linea del segnale è al di sopra del livello 0 e l'ultima "barra" della linea del segnale chiude più in alto della "barra" precedente della linea del segnale (questo include intrinsecamente i crossover dei livelli al rialzo).
- Attiva la logica di vendita solo quando la linea del segnale è al di sotto del livello 0 e l'ultima "barra" della linea del segnale chiude più in basso della "barra" precedente della linea del segnale (questo include intrinsecamente i crossover di livello al ribasso).
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/63350
