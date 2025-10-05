Intelligenter Positionsschutz mit der Logik "eine Absicherung pro Position". Verfügt über eine magische Zahlentrennung, einen Cooldown-Timer und ein Limit für maximale Absicherungen. Verhindert unendliche Hedge-Schleifen. Freie MIT-Lizenz.

Die Klasse CDebugLogger ist ein flexibles und umfassendes Protokollierungsprogramm, das für die Verwendung in MQL4/5-Umgebungen konzipiert wurde. Sie ermöglicht es Entwicklern, Meldungen auf verschiedenen Ebenen der Wichtigkeit (INFO, WARNING, ERROR, DEBUG) zu protokollieren, mit der Option, Zeitstempel, Funktionssignaturen, Dateinamen und Zeilennummern in die Protokolleinträge aufzunehmen. Die Klasse unterstützt die Protokollierung sowohl auf der Konsole als auch in Dateien und bietet die Möglichkeit, Protokolle in einem gemeinsamen Ordner und im CSV-Format zu speichern. Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit, Protokolle auf der Grundlage bestimmter Schlüsselwörter zu unterdrücken, um sicherzustellen, dass sensible Informationen nicht protokolliert werden. Diese Klasse ist ideal für Entwickler, die robuste Logging-Mechanismen in ihren MQL4/5-Anwendungen implementieren möchten, mit anpassbaren Funktionen, die eine breite Palette von Debugging- und Überwachungsanforderungen erfüllen.

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.