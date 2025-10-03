







MA von Custom RSI | Smart Momentum Filter

Siehaben genug von verrauschten RSI-Signalen? Transformieren Sie Ihre Momentum-Analyse mit demMA of Custom RSI-Indikator . Dieses leistungsstarke Tool filtert den klassischen RSI durch einen gleitenden Durchschnitt und liefert eine glattere, zuverlässigere Signallinie, um Ein- und Ausstiege sowie die Trendrichtung mit unvergleichlicher Klarheit zu bestimmen.

Perfekt für Trader, die:

sich mit falschen Signalen eines unruhigen, sich schnell bewegenden RSI herumschlagen müssen.

eine klarere, besser definierte Sicht auf Momentumverschiebungen wünschen.

Strategien verwenden, die auf dem RSI basieren, aber ein robusteres und handelbares Signal benötigen.

✨ Hauptmerkmale & Vorteile

Zweischichtige Analyse : Stellt sowohl den rohen benutzerdefinierten RSI (Periode 1) als auch einen geglätteten gleitenden Durchschnitt des RSI im selben Fenster dar, sodass Sie sowohl die rohe Geschwindigkeit als auch den gefilterten Trend erhalten.

Unerreichte Anpassungsmöglichkeiten : Benutzerdefinierter RSI-Kern : Nutzt den in MetaTrader 5 integrierten benutzerdefinierten RSI, der extreme Einstellungen wie Periode 1 für extrem empfindliche Messwerte ermöglicht. Vollständig konfigurierbarer MA : Wählen Sie die MA-Periode , die Methode ( SMA, EMA, LWMA, SMMA) und die Verschiebung , um das Signal genau auf die Bedürfnisse Ihrer Strategie abzustimmen.

Klare visuelle Anleitungen : Anpassbare überkaufte und überverkaufte Niveaus (Standard: 80/15) werden als horizontale Linien angezeigt, so dass Umkehrungen und Extremwerte sofort erkennbar sind.

Professionelles Design: Saubere, intuitive Visualisierung mit einer durchgezogenen Linie für den MA und einer gepunkteten Linie für den zugrunde liegenden RSI, alle in einem separaten Fenster, das perfekt von 0 bis 100 skaliert ist.

🛠 Funktionsweise & Trading-Ideen

Der Indikator berechnet einen Standard-RSI und wendet dann den von Ihnen gewählten gleitenden Durchschnitt auf diese RSI-Werte selbst an. So entsteht eine "Signallinie", die das Marktrauschen herausfiltert.

Beliebte Trading-Strategien:

MA-Überkreuzung : Kaufen Sie, wenn die schnelle RSI-Linieüber ihren MA kreuzt, und verkaufen Sie, wenn siedarunter kreuzt.

Trend-Bestätigung : Bleiben Sie nur dann im Handel, wenn der RSI in einem Aufwärtstrendüber seinem MA oder in einem Abwärtstrendunter ihm bleibt.

Divergenz-Erkennung : Erkennen Sie klassische RSI-Divergenzen gegen den Preis, aber verwenden Sie die glattere MA-Linie für eine klarere, zuverlässigere Bestätigung.

Level-Ablehnung: Achten Sie darauf, dass der RSI und sein MA an den überkauften/überverkauften Niveaus abprallen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehrsignale zu erhalten.

⚙️ Eingabeparameter

Passen Sie jeden Aspekt des Indikators an Ihren individuellen Stil an:

RSI-Einstellungen : Zeitraum, angewandter Preis.

MA-Einstellungen : Zeitraum, Verschiebung, Methode (SMA, EMA, LWMA, SMMA).

Level-Einstellungen: Vollständig anpassbare überkaufte und überverkaufte Levels

📋 Voraussetzungen