Indikatoren

MA of RSI - Indikator für den MetaTrader 5

maofrsi


MA von Custom RSI | Smart Momentum Filter

Siehaben genug von verrauschten RSI-Signalen? Transformieren Sie Ihre Momentum-Analyse mit demMA of Custom RSI-Indikator . Dieses leistungsstarke Tool filtert den klassischen RSI durch einen gleitenden Durchschnitt und liefert eine glattere, zuverlässigere Signallinie, um Ein- und Ausstiege sowie die Trendrichtung mit unvergleichlicher Klarheit zu bestimmen.

Perfekt für Trader, die:

  • sich mit falschen Signalen eines unruhigen, sich schnell bewegenden RSI herumschlagen müssen.

  • eine klarere, besser definierte Sicht auf Momentumverschiebungen wünschen.

  • Strategien verwenden, die auf dem RSI basieren, aber ein robusteres und handelbares Signal benötigen.

✨ Hauptmerkmale & Vorteile

  • Zweischichtige Analyse: Stellt sowohl den rohenbenutzerdefinierten RSI (Periode 1) als auch einen geglättetengleitenden Durchschnitt des RSI im selben Fenster dar, sodass Sie sowohl die rohe Geschwindigkeit als auch den gefilterten Trend erhalten.

  • Unerreichte Anpassungsmöglichkeiten:

    • Benutzerdefinierter RSI-Kern: Nutzt den in MetaTrader 5 integrierten benutzerdefinierten RSI, der extreme Einstellungen wie Periode 1 für extrem empfindliche Messwerte ermöglicht.

    • Vollständig konfigurierbarer MA: Wählen Sie dieMA-Periode, dieMethode ( SMA, EMA, LWMA, SMMA) und dieVerschiebung, um das Signal genau auf die Bedürfnisse Ihrer Strategie abzustimmen.

  • Klare visuelle Anleitungen: Anpassbare überkaufte und überverkaufte Niveaus (Standard: 80/15) werden als horizontale Linien angezeigt, so dass Umkehrungen und Extremwerte sofort erkennbar sind.

  • Professionelles Design: Saubere, intuitive Visualisierung mit einer durchgezogenen Linie für den MA und einer gepunkteten Linie für den zugrunde liegenden RSI, alle in einem separaten Fenster, das perfekt von 0 bis 100 skaliert ist.

🛠 Funktionsweise & Trading-Ideen

Der Indikator berechnet einen Standard-RSI und wendet dann den von Ihnen gewählten gleitenden Durchschnitt auf diese RSI-Werte selbst an. So entsteht eine "Signallinie", die das Marktrauschen herausfiltert.

Beliebte Trading-Strategien:

  • MA-Überkreuzung: Kaufen Sie, wenn die schnelle RSI-Linieüber ihren MA kreuzt, und verkaufen Sie, wenn siedarunter kreuzt.

  • Trend-Bestätigung: Bleiben Sie nur dann im Handel, wenn der RSI in einem Aufwärtstrendüber seinem MA oder in einem Abwärtstrendunter ihm bleibt.

  • Divergenz-Erkennung: Erkennen Sie klassische RSI-Divergenzen gegen den Preis, aber verwenden Sie die glattere MA-Linie für eine klarere, zuverlässigere Bestätigung.

  • Level-Ablehnung: Achten Sie darauf, dass der RSI und sein MA an den überkauften/überverkauften Niveaus abprallen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehrsignale zu erhalten.

⚙️ Eingabeparameter

Passen Sie jeden Aspekt des Indikators an Ihren individuellen Stil an:

  • RSI-Einstellungen: Zeitraum, angewandter Preis.

  • MA-Einstellungen: Zeitraum, Verschiebung, Methode (SMA, EMA, LWMA, SMMA).

  • Level-Einstellungen: Vollständig anpassbare überkaufte und überverkaufte Levels

📋 Voraussetzungen

  • MetaTrader 5

  • Der Standardindikator Examples\RSI.ex5 muss in Ihrem Verzeichnis MQL5/Indicators/Examples/ vorhanden sein (er ist standardmäßig in MT5 enthalten).


