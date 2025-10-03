und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MA von Custom RSI | Smart Momentum Filter
Siehaben genug von verrauschten RSI-Signalen? Transformieren Sie Ihre Momentum-Analyse mit demMA of Custom RSI-Indikator . Dieses leistungsstarke Tool filtert den klassischen RSI durch einen gleitenden Durchschnitt und liefert eine glattere, zuverlässigere Signallinie, um Ein- und Ausstiege sowie die Trendrichtung mit unvergleichlicher Klarheit zu bestimmen.
Perfekt für Trader, die:
-
sich mit falschen Signalen eines unruhigen, sich schnell bewegenden RSI herumschlagen müssen.
-
eine klarere, besser definierte Sicht auf Momentumverschiebungen wünschen.
-
Strategien verwenden, die auf dem RSI basieren, aber ein robusteres und handelbares Signal benötigen.
✨ Hauptmerkmale & Vorteile
-
Zweischichtige Analyse: Stellt sowohl den rohenbenutzerdefinierten RSI (Periode 1) als auch einen geglättetengleitenden Durchschnitt des RSI im selben Fenster dar, sodass Sie sowohl die rohe Geschwindigkeit als auch den gefilterten Trend erhalten.
-
Unerreichte Anpassungsmöglichkeiten:
-
Benutzerdefinierter RSI-Kern: Nutzt den in MetaTrader 5 integrierten benutzerdefinierten RSI, der extreme Einstellungen wie Periode 1 für extrem empfindliche Messwerte ermöglicht.
-
Vollständig konfigurierbarer MA: Wählen Sie dieMA-Periode, dieMethode ( SMA, EMA, LWMA, SMMA) und dieVerschiebung, um das Signal genau auf die Bedürfnisse Ihrer Strategie abzustimmen.
-
-
Klare visuelle Anleitungen: Anpassbare überkaufte und überverkaufte Niveaus (Standard: 80/15) werden als horizontale Linien angezeigt, so dass Umkehrungen und Extremwerte sofort erkennbar sind.
-
Professionelles Design: Saubere, intuitive Visualisierung mit einer durchgezogenen Linie für den MA und einer gepunkteten Linie für den zugrunde liegenden RSI, alle in einem separaten Fenster, das perfekt von 0 bis 100 skaliert ist.
🛠 Funktionsweise & Trading-Ideen
Der Indikator berechnet einen Standard-RSI und wendet dann den von Ihnen gewählten gleitenden Durchschnitt auf diese RSI-Werte selbst an. So entsteht eine "Signallinie", die das Marktrauschen herausfiltert.
Beliebte Trading-Strategien:
-
MA-Überkreuzung: Kaufen Sie, wenn die schnelle RSI-Linieüber ihren MA kreuzt, und verkaufen Sie, wenn siedarunter kreuzt.
-
Trend-Bestätigung: Bleiben Sie nur dann im Handel, wenn der RSI in einem Aufwärtstrendüber seinem MA oder in einem Abwärtstrendunter ihm bleibt.
-
Divergenz-Erkennung: Erkennen Sie klassische RSI-Divergenzen gegen den Preis, aber verwenden Sie die glattere MA-Linie für eine klarere, zuverlässigere Bestätigung.
-
Level-Ablehnung: Achten Sie darauf, dass der RSI und sein MA an den überkauften/überverkauften Niveaus abprallen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehrsignale zu erhalten.
⚙️ Eingabeparameter
Passen Sie jeden Aspekt des Indikators an Ihren individuellen Stil an:
-
RSI-Einstellungen: Zeitraum, angewandter Preis.
-
MA-Einstellungen: Zeitraum, Verschiebung, Methode (SMA, EMA, LWMA, SMMA).
-
Level-Einstellungen: Vollständig anpassbare überkaufte und überverkaufte Levels
📋 Voraussetzungen
-
MetaTrader 5
-
Der Standardindikator Examples\RSI.ex5 muss in Ihrem Verzeichnis MQL5/Indicators/Examples/ vorhanden sein (er ist standardmäßig in MT5 enthalten).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/63307
