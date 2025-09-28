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PriceVar% 是一个指标，用于测量价格与移动平均线之间的百分比差，突出显示市场走势相对于参考值的强度。
工作原理
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如果收盘价高于平均值，则计算公式 为
Var = (High - MA) / MA * 100；
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如果收盘价低于平均值，计算公式 为
Var = (Low - MA) / MA * 100；
结果以百分比柱状图 (%) 显示：
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绿色→ 当价格高于平均值时（买入力量）。
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红色→ 价格低于平均水平（卖出力量）。
解释
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正值 表示最高价与平均价的 距离。
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负值 表示最低价与平均价 的距离。
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绝对值越高，价格与平均值的百分比距离就越大。
实际应用
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确定相对于平均值的超买/超卖时刻。
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测量平均线附近的波动百分比。
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通过验证运动强度来辅助突破或反转 策略。
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在自动系统中 用作过滤器（例如，只有当百分比变化超过某一阈值时才进行交易）。
参数
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平均周期 (iPeriod)： 定义用作参考的移动平均线的范围。
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/63139
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