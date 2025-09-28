这是一个测试脚本，可扩展 MetaTrader 5 的标准优化功能，允许您根据复杂的用户定义标准（分为样本内和样本外期间、高级指标和统计测试）评估策略。

力量平衡 (BOP) 指标最初由 Igor Livshin 于 2001 年开发，用于衡量每根蜡烛图中买卖双方的力量平衡。

2-Pair Correlation EA 是一款免费的智能交易系统，可利用 BTC/USD 和 ETH/USD 的价格相关性进行交易。该 EA 在货币对出现分歧时开启交易，并在货币对重新对齐时关闭交易，以最小的工作量实现自动交易。

该指标结合了波段高/低点和斐波那契回调，可识别潜在的买入区域。