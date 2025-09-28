Баланс сил (BOP) - это индикатор, первоначально разработанный Игорем Лившиным в 2001 году для измерения баланса сил между покупателями и продавцами во время каждой свечи.

Советник 2-Pair Correlation EA - это бесплатный советник, который торгует BTC/USD и ETH/USD, используя их ценовую корреляцию. Советник открывает сделки, когда пары расходятся, и закрывает их, когда они выравниваются, автоматизируя вашу торговлю с минимальными усилиями.

Это индикатор, который сочетает в себе свинг хай/лоу и ретрейсмент Фибоначчи для определения потенциальных зон покупки.