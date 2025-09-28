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PriceVar - индикатор для MetaTrader 5
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PriceVar% - это индикатор, предназначенный для измерения процентной разницы между ценой и скользящим средним значением, подчеркивающий силу движения рынка по отношению к эталонному значению.
Как это работает
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Если цена закрытия выше средней, расчет производится следующим образом:
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Если цена закрытия ниже среднего значения, расчет производится следующим образом:
Var = (Low - MA) / MA * 100;
Результат отображается в виде процентной гистограммы (%):
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Зеленый → когда цена выше среднего (сила покупки).
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Красный → когда цена ниже среднего (сила продажи).
Интерпретация
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Положительные значения указывают на удаленность максимума от среднего значения.
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Отрицательные значения указывают на удаленность минимума от среднего значения.
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Чем выше абсолютное значение, тем больше процентное расстояние цены от среднего.
Практическое применение
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Выявление моментов перекупленности/перепроданности относительно среднего значения.
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Измерение процентной волатильности вокруг средней.
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Помощь в стратегиях прорыва или разворота, подтверждая интенсивность движения.
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Использование в качестве фильтра в автоматических системах (например, торговать только тогда, когда процентное изменение превышает определенный порог).
Параметры
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Период среднего (iPeriod): определяет горизонт скользящего среднего, используемого в качестве эталона.
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/63139
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