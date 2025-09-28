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Индикаторы

PriceVar - индикатор для MetaTrader 5

HENRIQUE ARAUJO
HENRIQUE ARAUJO

HENRIQUE ARAUJO

5 (6)
5 продуктов 2 кода 38 тем 71 комментарий
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PriceVar% - это индикатор, предназначенный для измерения процентной разницы между ценой и скользящим средним значением, подчеркивающий силу движения рынка по отношению к эталонному значению.

Как это работает

  • Если цена закрытия выше средней, расчет производится следующим образом:

Var = (High - MA) / MA * 100;

  • Если цена закрытия ниже среднего значения, расчет производится следующим образом:


    

        

            

        

    



    

       Var = (Low - MA) / MA * 100;

Результат отображается в виде процентной гистограммы (%):

  • Зеленый → когда цена выше среднего (сила покупки).

  • Красный → когда цена ниже среднего (сила продажи).

Интерпретация

  • Положительные значения указывают на удаленность максимума от среднего значения.

  • Отрицательные значения указывают на удаленность минимума от среднего значения.

  • Чем выше абсолютное значение, тем больше процентное расстояние цены от среднего.

Практическое применение

  • Выявление моментов перекупленности/перепроданности относительно среднего значения.

  • Измерение процентной волатильности вокруг средней.

  • Помощь в стратегиях прорыва или разворота, подтверждая интенсивность движения.

  • Использование в качестве фильтра в автоматических системах (например, торговать только тогда, когда процентное изменение превышает определенный порог).

Параметры

  • Период среднего (iPeriod): определяет горизонт скользящего среднего, используемого в качестве эталона.


Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/63139

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