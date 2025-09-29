CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator - Indikator für den MetaTrader 5

Minh Hieu Hoang | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
51
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dies ist eine Demoversion.

Wenn Sie Ihren eigenen Trading-Bot erstellen möchten, der mit diesem Indikator integriert ist, kontaktieren Sie mich bitte.

Ich werde Ihnen helfen, einen optimierten Trading-Bot zu erstellen, der speziell auf Sie zugeschnitten ist.


Fibonacci

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/52000

2-Pair Correlation EA 2-Pair Correlation EA

Der 2-Pair Correlation EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der mit BTC/USD und ETH/USD handelt und deren Preiskorrelation ausnutzt. Der EA eröffnet Trades, wenn die Paare divergieren und schließt sie, wenn sie sich wieder annähern, und automatisiert Ihren Handel mit minimalem Aufwand.

PreisVar PreisVar

PriceVar% ist ein Indikator, der die prozentuale Differenz zwischen dem Kurs und einem gleitenden Durchschnitt misst und die Stärke der Marktbewegung im Verhältnis zu einem Referenzwert aufzeigt.

Engulfing Indicator Engulfing Indicator

Dies ist ein Indikator, der dabei hilft, Engulfing-Kerzenmuster zu erkennen.

Quantum Gold Silber Trader Quantum Gold Silber Trader

Quantensystem - Verwendet Quantenzustände und Wahrscheinlichkeiten, um Entscheidungen zu treffen.