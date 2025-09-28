Erschließen Sie das Potenzial des automatisierten Krypto-Handels mit dem 2-Pair Correlation EA, einem vollständig selbstanpassenden Expert Advisor für die Paare BTC/USD und ETH/USD. Egal, ob Sie neu im Handel sind oder ein erfahrener Krypto-Enthusiast, dieser EA wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Chancen auf dem Markt zu nutzen und gleichzeitig Ihr Risiko gering zu halten.





Und das Beste daran? Er ist völlig kostenlos! Dieser EA steht zum Download auf MQL5 zur Verfügung und ist das perfekte Werkzeug für alle, die die Welt der Krypto-Handelsautomatisierung ohne Kosten erkunden möchten.





Hauptmerkmale des 2-Pair Correlation EA:



1. Auf Korrelation basierende Handelsstrategie

Der 2-Pair Correlation EA überwacht die Preisdifferenz zwischen BTC/USD und ETH/USD und macht sich deren enge Preiskorrelation zunutze. Er identifiziert Abweichungen in ihrer üblichen Beziehung und platziert Trades, um zu profitieren, wenn sich die Paare neu ausrichten. Diese Strategie ist perfekt für Händler, die von Marktineffizienzen profitieren möchten, ohne die Marktrichtung zu erraten.





2. Automatische Losgrößenbestimmung für sicheres Risikomanagement

Dieser EA verfügt über einen dynamischen Lot-Sizing-Mechanismus, der die Lot-Größe automatisch auf der Grundlage Ihres Kontostands und eines voreingestellten Risikoprozentsatzes anpasst. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie immer sicher handeln, unabhängig davon, wie groß oder klein Ihr Konto ist. Er ist ideal für Händler, die ein konstantes Risiko aufrechterhalten wollen.





3. Eingebaute Volatilitätskontrolle

Der EA verwendet den ATR-Indikator (Average True Range), um die Marktvolatilität zu messen. Wenn die Volatilität zu hoch ist, pausiert der EA den Handel, um Verluste während turbulenter Marktbedingungen zu vermeiden. Dieser zusätzliche Schutz ist besonders nützlich für den Krypto-Handel, bei dem plötzliche Preisbewegungen üblich sind.





4. Drawdown-Schutz

Sind Sie besorgt, bei einem Abschwung zu viel zu verlieren? Der 2-Pair Correlation EA verfügt über ein Limit für den maximalen Drawdown. Wenn Ihr Konto den angegebenen Drawdown-Prozentsatz erreicht, unterbricht der EA den Handel, um Ihr Kapital zu schützen. Wenn sich Ihr Konto erholt, nimmt der EA den Handel automatisch wieder auf, so dass Sie auch bei schwierigen Marktbedingungen auf der sicheren Seite sind.





5. Vollständig anpassbare Einstellungen

Obwohl er kostenlos ist, ist dieser EA vollgepackt mit Anpassungsoptionen. Von der Anpassung der Losgröße und des Risikoprozentsatzes bis hin zur Einstellung von Slippage- und Volatilitätsfiltern - der EA gibt Ihnen die volle Kontrolle. Dadurch eignet er sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler, die ihre Handelsstrategien feinabstimmen möchten.





Warum sollten Sie den 2-Pair Correlation EA herunterladen?

Kostenlos und leistungsfähig: Dieser EA ist kostenlos erhältlich und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Handel zu automatisieren, ohne dass Sie dafür Geld ausgeben müssen. Egal, ob Sie den automatisierten Handel nur ausprobieren oder einen zuverlässigen EA für die Verwaltung Ihres Krypto-Portfolios suchen, dies ist ein großartiger Ausgangspunkt.





Perfekt für Krypto-Trader: Dieser EA wurde speziell für BTC/USD und ETH/USD, die beiden größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, entwickelt und ist auf Händler zugeschnitten, die das Beste aus dem Kryptomarkt herausholen möchten.





Eingebautes Risikomanagement: Der EA verwendet fortschrittliche Techniken, um Ihr Risiko zu verwalten, einschließlich automatischer Losgrößenbestimmung, Volatilitätsfilterung und Drawdown-Schutz - Funktionen, die normalerweise in kostenpflichtigen EAs zu finden sind.





Einfach zu bedienen: Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und des einfachen Einrichtungsprozesses können Sie mit diesem EA innerhalb von Minuten mit dem Handel beginnen. Es sind keine komplizierten Konfigurationen oder Expertenwissen erforderlich.



Funktionen im Überblick:



Handelspaare: BTC/USD, ETH/USD

Dynamische Lot-Größe: Passt Ihre Losgröße automatisch an Kontostand und Risiko an

ATR-Volatilitätsfilter: Pausiert den Handel bei hoher Volatilität, um das Risiko zu reduzieren

Max Drawdown-Schutz: Verhindert weitere Verluste, wenn der Drawdown Ihres Kontos den von Ihnen festgelegten Prozentsatz überschreitet

Gewinn-Locking: Schließt Trades, wenn Gewinnziele erreicht werden

Benutzerfreundliche Anpassung: Feinabstimmung des EA auf Ihren Handelsstil



Für wen ist dieser EA geeignet? Neue Trader: Wenn Sie gerade erst mit dem automatisierten Handel beginnen, ist dieser EA eine perfekte Einführung in die Welt der Expert Advisors, mit minimalem Risiko und ohne Kosten.

Krypto-Enthusiasten: Dieser EA wurde speziell für BTC/USD und ETH/USD entwickelt und ist ideal für Trader, die sich auf Kryptowährungen konzentrieren.

Erfahrene Trader: Wenn Sie ein erfahrener Trader sind und einen zuverlässigen und kostenlosen EA für Ihr Toolkit suchen, bietet der 2-Pair Correlation EA solide Leistung und Anpassungsfähigkeit.

So fangen Sie an: Kostenlos herunterladen: Besuchen Sie MQL5.com und laden Sie den 2-Paar-Korrelations-EA kostenlos herunter.

Installieren und Anpassen: Verbinden Sie den EA einfach mit Ihren BTC/USD- und ETH/USD-Charts, passen Sie die Einstellungen an und lassen Sie den EA mit dem Handel beginnen.

Überwachen und profitieren: Lehnen Sie sich zurück und beobachten Sie, wie der EA Ihre Trades automatisch abwickelt, Gewinne sichert und Ihr Risiko verwaltet.

Laden Sie den 2-Paar-Korrelations-EA jetzt herunter - es ist kostenlos!

Sind Sie bereit, Ihren Krypto-Handel zu automatisieren? Laden Sie den 2-Pair Correlation EA noch heute kostenlos auf MQL5.com herunter und beginnen Sie, mit Vertrauen zu handeln. Mit fortschrittlichen Funktionen und ohne Kosten ist es das perfekte Werkzeug, um Ihnen zu helfen, intelligenter, sicherer und effizienter zu handeln.