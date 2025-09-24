CodeBaseKategorien
Disconnect Alerts for MT5 - Indikator für den MetaTrader 5

Ryan L Johnson | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
46
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
Dieser Indikator erzeugt die folgenden Warnungen zur Unterbrechung der Verbindung zum Handelsserver im MT5:

  • Pop-ups,
  • Töne,
  • Push-Benachrichtigungen (TextAlerts),
  • E-Mail,
  • Drucken auf der Registerkarte Experten*, und
  • Chart-Label-Text.
* Wenn Sie ExpertsTab mit einem anderen Alarm aktivieren, der automatisch auf der Registerkarte "Experts" in MT5 gedruckt wird, erhalten Sie dort etwas doppelte Daten gedruckt.

Unterbrechung_Alerts

XAUUSDH1

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/62998

