Dieser Indikator erzeugt die folgenden Warnungen zur Unterbrechung der Verbindung zum Handelsserver im MT5:

Pop-ups,

Töne,

Push-Benachrichtigungen (TextAlerts),

E-Mail,

Drucken auf der Registerkarte Experten*, und

Chart-Label-Text.

* Wenn Sie ExpertsTab mit einem anderen Alarm aktivieren, der automatisch auf der Registerkarte "Experts" in MT5 gedruckt wird, erhalten Sie dort etwas doppelte Daten gedruckt.



