Disconnect Alerts for MT5 - Indikator für den MetaTrader 5
- 46
Dieser Indikator erzeugt die folgenden Warnungen zur Unterbrechung der Verbindung zum Handelsserver im MT5:
- Pop-ups,
- Töne,
- Push-Benachrichtigungen (TextAlerts),
- E-Mail,
- Drucken auf der Registerkarte Experten*, und
- Chart-Label-Text.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/62998
