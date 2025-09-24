코드베이스섹션
지표

Disconnect Alerts for MT5 - MetaTrader 5용 지표

Ryan L Johnson | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시됨:
이 표시기는 MT5에서 다음과 같은 거래 서버 연결 끊김 알림을 생성합니다:

  • 팝업,
  • 소리,
  • 푸시 알림(텍스트 알림),
  • 이메일,
  • 전문가에게 인쇄 탭*, 그리고
  • 차트 레이블 텍스트.
* MT5에서 전문가 탭에 자동으로 인쇄되는 다른 알림과 함께 전문가 탭을 활성화하면 다소 중복된 데이터가 인쇄됩니다.

