Disconnect Alerts for MT5 - MetaTrader 5용 지표
이 표시기는 MT5에서 다음과 같은 거래 서버 연결 끊김 알림을 생성합니다:
- 팝업,
- 소리,
- 푸시 알림(텍스트 알림),
- 이메일,
- 전문가에게 인쇄 탭*, 그리고
- 차트 레이블 텍스트.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/62998
