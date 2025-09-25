und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
QuickTrend Scalper - Experte für den MetaTrader 5
Hauptmerkmale:
- Signal-Erkennung: Identifiziert überverkaufte (RSI < 30) und überkaufte (RSI > 70) Bedingungen mit Engulfing-Mustern für optimale Einstiegspunkte.
- Dynamisches Risikomanagement: Nutzt die Average True Range (ATR), um Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Levels anzupassen und sich so den Marktbedingungen anzupassen.
- Spread-Filter: Vermeidet den Handel unter Bedingungen mit hohen Spreads für eine bessere Risikokontrolle.
- Visuelle Indikatoren: Zeigt Kauf- (grüner Pfeil) und Verkaufssignale (roter Pfeil) auf dem Chart an, um die Überwachung zu erleichtern.
Empfohlene Symbole:
- Forex: Wichtige Paare wie EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY und USD/CHF.
- Krypto: Liquide Kryptowährungen wie BTC/USD und ETH/USD.
Empfohlene Parameter für den M1-Handel:
- InpPeriodRSI = 6 : Ein schneller RSI für schnelle Marktbewegungen.
- InpMAPeriod = 2 : Gleitender Durchschnitt mit kurzer Periode für die Trenderkennung.
- MaxSpread = 15-20 Punkte : Verhindert den Handel bei hohen Spreads.
- InpLot = 0.01 : Beginnen Sie mit einer niedrigen Lotgröße für einen sicheren Handel auf dem 1-Minuten-Chart.
Erste Schritte:
- Passen Sie die Parameter entsprechend Ihrem Handelsstil und den Marktbedingungen an.
- Testen Sie zunächstauf einem Demokonto mit den empfohlenen Symbolen, um das Verhalten des EA zu verstehen und die Einstellungen zu optimieren.
- Überwachen Sie die Leistung und verfeinern Sie die Parameter bei Bedarf, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Dieser EA ist einfach und anpassungsfähig und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler, die nach automatisierten, kurzfristigen Handelsstrategien suchen.
