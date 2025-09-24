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Disconnect Alerts for MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор создает следующие оповещения об отключении торгового сервера в MT5:
- Всплывающие окна,
- Звуки,
- Push-уведомления (TextAlerts),
- Электронная почта,
- Печать на вкладке "Эксперты "*, и
- Текст метки графика.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62998
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это текст для нейтральной сети, хотелось бы узнать ваше мнение.Candle Pattern Recognition Unit
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