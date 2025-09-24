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Индикаторы

Disconnect Alerts for MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Ryan L Johnson
Ryan L Johnson

Ryan L Johnson

  • Futures & FX Strategist в  Silk Road Trading LLC
  • США
  • 6010
Я начал в школе после школы, в суровых условиях, когда был ребенком... Свиноферма, трейлерный парк, дрова и т. д., но компьютер Apple IIe попал ко мне в руки рано. Позже у меня оказалось больше дипломов, чем у термометра, и в 1999 году я начал торговать. Самыми ценными знаниями, которые мне помогли
7 кодов 13 тем 2924 комментария
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Просмотров:
453
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Этот индикатор создает следующие оповещения об отключении торгового сервера в MT5:

  • Всплывающие окна,
  • Звуки,
  • Push-уведомления (TextAlerts),
  • Электронная почта,
  • Печать на вкладке "Эксперты "*, и
  • Текст метки графика.
* Если вы включите ExpertsTab с другим оповещением, которое автоматически печатается на вкладке Experts в MT5, то вы получите несколько дублирующихся данных, напечатанных там.

Отключить_предупреждения

XAUUSDH1

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62998

Neurotest Neurotest

это текст для нейтральной сети, хотелось бы узнать ваше мнение.

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