Скользящие средние 3 Ema определяют смену тренда с помощью rsi confirm

Этот советник (EA) предназначен для высокочастотной торговли на 1-минутном графике (M1) на рынках форекс и криптовалют. Он использует RSI и свечные модели для определения сигналов на покупку и продажу, автоматически исполняя сделки с динамическими уровнями стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа в зависимости от волатильности рынка.