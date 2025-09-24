und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
CounterTrend Ema V1 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 69
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
MT5-Alarm-Indikator
Bitte fügen Sie die gleitenden Durchschnitte Ema 60/100/200 und Rsi Periode 10 Levels 30/70 zu Ihrem Chart hinzu.
Dieser Indikator warnt bei einer Trendumkehrstrategie, wenn
- Ema 60 > 100&200
- Ema 100 < 200
und der Rsi unter 30 liegt
FÜR KAUFSIGNAL
Verwenden Sie diese Strategie im Zusammenspiel mit einem Trend mit größerem Zeitrahmen in dieselbe Richtung.
Diese Strategie identifiziert großartige Einstiegsmöglichkeiten, um in einen frühen Trend einzusteigen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/52138
