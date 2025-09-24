CodeBaseKategorien
CounterTrend Ema V1 - Indikator für den MetaTrader 5

MT5-Alarm-Indikator

Bitte fügen Sie die gleitenden Durchschnitte Ema 60/100/200 und Rsi Periode 10 Levels 30/70 zu Ihrem Chart hinzu.

Dieser Indikator warnt bei einer Trendumkehrstrategie, wenn

- Ema 60 > 100&200

- Ema 100 < 200

und der Rsi unter 30 liegt

FÜR KAUFSIGNAL


Verwenden Sie diese Strategie im Zusammenspiel mit einem Trend mit größerem Zeitrahmen in dieselbe Richtung.

Diese Strategie identifiziert großartige Einstiegsmöglichkeiten, um in einen frühen Trend einzusteigen.


