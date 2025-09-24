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3 Ema 移动平均线通过 rsi 确认趋势变化

该智能交易系统（EA）专为在外汇和加密货币市场的 1 分钟（M1）图表上进行高频交易而设计。它使用 RSI 和蜡烛图形态来识别买入和卖出信号，根据市场波动情况自动执行带有动态止损、止盈和追踪止损水平的交易。