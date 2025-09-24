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Disconnect Alerts for MT5 - MetaTrader 5脚本

Ryan L Johnson
Ryan L Johnson

Ryan L Johnson

  • Futures & FX Strategist 在  Silk Road Trading LLC
  • 美国
  • 6079
我从小就从艰苦的课余生活开始......养猪场、拖车公园、柴火场等等，但我也很早就接触到了 Apple IIe 电脑。后来，我获得的学位比温度计还多，并于 1999 年开始交易。我所受过的最有价值的对交易有帮助的教育可能是代数、几何、高等数学 I 和 II、统计学和计算机数学。这是年轻一代的计算机科学，或者嘿......只是为下一代年轻人编程。我的盈利自动交易 EA 让我有空闲时间。我通过为其他交易者免费编写一些东西来保持空闲时间。
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该指标可在 MT5 中创建以下交易服务器断开警报：

  • 弹出窗口、
  • 声音
  • 推送通知（TextAlerts）、
  • 电子邮件、
  • 打印到专家选项卡*，以及
  • 图表标签文本。
* 如果在 MT5 中使用另一个自动打印到专家选项卡的警报来启用专家选项卡，则会在那里打印出一些重复的数据。

断线提示

XAUUSDH1

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/62998

Neurotest Neurotest

是中立网络的文本，希望了解您的意见。

Candle Pattern Recognition Unit Candle Pattern Recognition Unit

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