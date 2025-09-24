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Disconnect Alerts for MT5 - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该指标可在 MT5 中创建以下交易服务器断开警报：
- 弹出窗口、
- 声音
- 推送通知（TextAlerts）、
- 电子邮件、
- 打印到专家选项卡*，以及
- 图表标签文本。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/62998
Neurotest
是中立网络的文本，希望了解您的意见。Candle Pattern Recognition Unit
用于检测和标记所有流行蜡烛形态的指标
CounterTrend Ema V1
3 Ema 移动平均线通过 rsi 确认趋势变化QuickTrend Scalper
该智能交易系统（EA）专为在外汇和加密货币市场的 1 分钟（M1）图表上进行高频交易而设计。它使用 RSI 和蜡烛图形态来识别买入和卖出信号，根据市场波动情况自动执行带有动态止损、止盈和追踪止损水平的交易。