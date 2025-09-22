Der Code ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf einem neuronalen Netzwerk basiert. Er nutzt historische Marktdaten zur Vorhersage zukünftiger Kursbewegungen. Das neuronale Netzwerk hat eine versteckte Schicht und passt seine Gewichte während des Trainings an. Es gibt einen dynamischen Stop-Loss, der mit dem ATR-Indikator berechnet wird. Der EA verfügt über Schutzmechanismen gegen übermäßige Verluste, wie z. B. Tages- und Gesamtverlustlimits. Die Netzparameter können gespeichert und später wieder geladen werden, um das Training fortzusetzen.



