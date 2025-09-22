Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Neurotest - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 86
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Code ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf einem neuronalen Netzwerk basiert. Er nutzt historische Marktdaten zur Vorhersage zukünftiger Kursbewegungen. Das neuronale Netzwerk hat eine versteckte Schicht und passt seine Gewichte während des Trainings an. Es gibt einen dynamischen Stop-Loss, der mit dem ATR-Indikator berechnet wird. Der EA verfügt über Schutzmechanismen gegen übermäßige Verluste, wie z. B. Tages- und Gesamtverlustlimits. Die Netzparameter können gespeichert und später wieder geladen werden, um das Training fortzusetzen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/52148
Candle Pattern Recognition Unit
Ein Indikator, der alle gängigen Kerzenmuster erkennt und markiertAdaptiveTrader Pro EA
Dieser Expert Advisor (EA) für MetaTrader nutzt eine Kombination aus technischen Indikatoren, darunter RSI, ATR und gleitende Durchschnitte, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ausgestattet mit dynamischer Losgröße, Trailing Stops und leistungsbasierten Anpassungen ist er darauf zugeschnitten, Handelsentscheidungen zu optimieren und Risiken unter volatilen Marktbedingungen effektiv zu verwalten.
Disconnect Alerts for MT5
Trade Server Disconnect Alerts Dienstprogramm für MT5.CounterTrend Ema V1
3 Ema gleitende Durchschnitte erkennen Trendwechsel mit rsi bestätigen