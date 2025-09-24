Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Disconnect Alerts for MT5 - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 25
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance
Questo indicatore crea i seguenti avvisi di disconnessione del server di negoziazione in MT5:
- Pop-up,
- Suoni,
- Notifiche push (TextAlerts),
- e-mail,
- Stampa sulla scheda Esperti* e
- Testo dell'etichetta del grafico.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62998
