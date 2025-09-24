CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Disconnect Alerts for MT5 - indicatore per MetaTrader 5

Ryan L Johnson | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
25
Valutazioni:
(6)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Questo indicatore crea i seguenti avvisi di disconnessione del server di negoziazione in MT5:

  • Pop-up,
  • Suoni,
  • Notifiche push (TextAlerts),
  • e-mail,
  • Stampa sulla scheda Esperti* e
  • Testo dell'etichetta del grafico.
* Se si attiva ExpertsTab con un altro avviso che stampa automaticamente sulla scheda Esperti in MT5, si otterranno dati duplicati.

Avvisi di disconnessione

XAUUSDH1

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62998

METRO METRO

Un indicatore di tipo oscillatorio che visualizza i suoi valori sulla base dell'indicatore tecnico RSI (Relative Strength Index).

TSI-Oscillatore TSI-Oscillatore

Un tipico oscillatore normalizzato con una linea di segnale.

CounterTrend Ema V1 CounterTrend Ema V1

Le medie mobili a 3 Ema identificano il cambiamento di tendenza con la conferma dell'rsi

AFIRMA AFIRMA

Combinazione di MA basata su filtro digitale e media mobile regressiva.