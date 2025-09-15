Es handelt sich um einen Zickzackkurs, der nicht durch Zeitrahmen verzerrt wird, und der Schenkel ändert sich auf der Grundlage der prozentualen Veränderung des Vermögenspreises von den Extremwerten. Der Zickzackkurs basiert ausschließlich auf dem Preis und berücksichtigt die Zeit nicht.

Die saubere und durchdachte Zickzack-Struktur wird Evgeniy Chumakov zugeschrieben, und so ist er im Code verlinkt, da es seine Code-Struktur ist, die in seinem MQL4 "Autoscale Zickzack" zu sehen war.

Ich bin der Autor dieses MQL5-Indikators, der im Gegensatz zum Autoscale-Zickzack eine prozentuale Preiseingabe anstelle einer Skala verwendet und mit allen Wertpapieren kompatibel ist.

Da es sich um einen Zickzack-Indikator handelt, ist es nicht angebracht, ihn als alleinstehendes Instrument für Handelsentscheidungen zu verwenden. Stattdessen könnten Sie ihn zur Überwachung des Trends wie in einem Renko-Chart verwenden und ihn möglicherweise mit einem Momentum-Oszillator kombinieren, um herauszufinden, wann und wo ein Einstieg sinnvoll ist.



