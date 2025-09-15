请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Price Percentage Zigzag (No timeframes) - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 824
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是一种不受时间框架影响的之字形，根据资产价格从极值到极值的百分比变化来改变线段。之字形严格基于价格，而不考虑时间。
这种简洁周到的之字形结构归功于 Evgeniy Chumakov，因此在代码中与他相关联，因为在他的 MQL4 "Autoscale 之字形 "中可以看到他的代码结构。
我是该 MQL5 指标的作者，与 Autoscale 之字形指标不同，该指标使用价格百分比输入而非刻度输入，并且兼容所有证券。
由于它是一个 "之 "字形指标，因此不适合将其用作独立的交易决策工具。相反，你可以像在 Renko 图表中一样用它来监控趋势，并有可能将它与动量震荡指标相结合，以确定何时何地适合进场。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/62673
BotCilento
BotCilento 是一款适用于 MetaTrader 5 的复杂网格交易智能交易系统，将趋势跟踪信号与自适应风险管理相结合。Trendline Alert V1
趋势线突破时发出警报
Tarantella
Tarantella EA：高级网格交易系统，具有对冲功能和 Market Profile 集成。使用 ADX 趋势过滤、基于斐波那契的网格间距和多层入市条件（RSI/ATR/成交量），仅在 Market Profile 值区域内执行交易。具有智能风险管理功能，包括追踪止损、盈亏平衡触发器和部分对冲平仓。Market Watch Panel Utility
MetaTrader 5 的实时监控工具，可显示关键金融数据，允许快速切换符号和自定义符号列表。保存和重新加载符号、重置列表、自定义文本和面板颜色，以获得个性化的交易体验。