这是一种不受时间框架影响的之字形，根据资产价格从极值到极值的百分比变化来改变线段。之字形严格基于价格，而不考虑时间。

这种简洁周到的之字形结构归功于 Evgeniy Chumakov，因此在代码中与他相关联，因为在他的 MQL4 "Autoscale 之字形 "中可以看到他的代码结构。

我是该 MQL5 指标的作者，与 Autoscale 之字形指标不同，该指标使用价格百分比输入而非刻度输入，并且兼容所有证券。

由于它是一个 "之 "字形指标，因此不适合将其用作独立的交易决策工具。相反，你可以像在 Renko 图表中一样用它来监控趋势，并有可能将它与动量震荡指标相结合，以确定何时何地适合进场。



