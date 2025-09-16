Tarantella EA: Fortschrittliches Grid-Trading-System mit Hedging-Funktionen und Marktprofil-Integration. Verwendet ADX-Trendfilterung, Fibonacci-basierte Rasterabstände und mehrschichtige Einstiegsbedingungen (RSI/ATR/Volumen), um Trades nur innerhalb von Marktprofil-Wertbereichen auszuführen. Bietet intelligentes Risikomanagement, einschließlich Trailing Stops, Breakeven-Trigger und teilweises Schließen von Hedges.

Zigzag, der die Wellenrichtung basierend auf der prozentualen Preisänderung des Assets ändert