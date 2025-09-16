CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Market Watch Panel Utility - Experte für den MetaTrader 5

Das Market Watch Panel Utility ermöglicht die Überwachung von Finanzsymbolen in Echtzeit und zeigt wichtige Daten wie Schlusskurse auf einer übersichtlichen und intuitiven Oberfläche an. Dieses Tool wurde für MetaTrader 5 entwickelt und ermöglicht es Händlern, schnell zwischen Symbolen zu wechseln, mehrere Symbole zu stapeln und die Liste für eine gezielte Marktanalyse zu filtern. Es bietet eine optimierte, anpassbare Handelserfahrung, die es einfach macht, Marktbewegungen zu verfolgen und fundierte Entscheidungen effizient zu treffen.

Das Dienstprogramm bietet auch die Möglichkeit, Symbole in einer Textdatei zu speichern, um sicherzustellen, dass das Panel jedes Mal mit den gespeicherten Symbolen geladen wird. Die Benutzer können die Symbolliste speichern und zurücksetzen und sogar das Erscheinungsbild des Panels durch Ändern von Text und Fensterfarben anpassen. Es funktioniert wie ein herkömmliches Marktdatenfenster und bietet eine einfache Möglichkeit, Symbolpreise zu überwachen und auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Haupteingabe:

  • Hintergrundfarbe des Panels: Legt die Hintergrundfarbe des gesamten Panels fest (Standard: Weiß).
  • Textfarbe des Panels: Legt die Farbe des im Panel angezeigten Textes fest (Standard: Dunkelblau).
  • Panel-Client-Hintergrund: Legt die Hintergrundfarbe des Clientbereichs innerhalb des Panels fest (Standard: Hellgrau).
  • Haupttextfarbe des Panels: Legt die Haupttextfarbe innerhalb des Panels fest (Standard: Violett).

Panel-Demonstration

Tarantella Tarantella

Tarantella EA: Fortschrittliches Grid-Trading-System mit Hedging-Funktionen und Marktprofil-Integration. Verwendet ADX-Trendfilterung, Fibonacci-basierte Rasterabstände und mehrschichtige Einstiegsbedingungen (RSI/ATR/Volumen), um Trades nur innerhalb von Marktprofil-Wertbereichen auszuführen. Bietet intelligentes Risikomanagement, einschließlich Trailing Stops, Breakeven-Trigger und teilweises Schließen von Hedges.

Price Percentage Zigzag (No timeframes) Price Percentage Zigzag (No timeframes)

Zigzag, der die Wellenrichtung basierend auf der prozentualen Preisänderung des Assets ändert

A powerful and feature-rich JSON library for MQL5, designed to bring a modern development experience similar to Python/JS A powerful and feature-rich JSON library for MQL5, designed to bring a modern development experience similar to Python/JS

Eine leistungsstarke und funktionsreiche JSON-Bibliothek für MQL5, die eine moderne Entwicklungserfahrung ähnlich wie Python/JS bietet

Multi_Divergence_EA Multi_Divergence_EA

Der EA identifiziert Handels-Setups, indem er darauf wartet, dass eine benutzerdefinierte Anzahl von Indikatoren (z. B. 2 von 3) gleichzeitig eine Divergenz aufweisen. Dieser mehrschichtige Bestätigungsansatz filtert das Marktrauschen heraus. Hauptmerkmale: Triple Confirmation Engine: Analysiert RSI-, MACD- und Stochastik-Divergenzen. Erweiterte Filter: Optionaler Trend-Filter (MA) und Volumen-Filter für hervorragende Signalqualität. Vollständige Anpassung: Kontrolle aller Indikatoreinstellungen, Divergenzempfindlichkeit und Handelslogik. Professionelles Risikomanagement: Verwenden Sie feste Lots oder prozentuales Geldmanagement mit SL/TP.