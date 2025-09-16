und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Market Watch Panel Utility - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 117
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Dienstprogramm bietet auch die Möglichkeit, Symbole in einer Textdatei zu speichern, um sicherzustellen, dass das Panel jedes Mal mit den gespeicherten Symbolen geladen wird. Die Benutzer können die Symbolliste speichern und zurücksetzen und sogar das Erscheinungsbild des Panels durch Ändern von Text und Fensterfarben anpassen. Es funktioniert wie ein herkömmliches Marktdatenfenster und bietet eine einfache Möglichkeit, Symbolpreise zu überwachen und auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Haupteingabe:
- Hintergrundfarbe des Panels: Legt die Hintergrundfarbe des gesamten Panels fest (Standard: Weiß).
- Textfarbe des Panels: Legt die Farbe des im Panel angezeigten Textes fest (Standard: Dunkelblau).
- Panel-Client-Hintergrund: Legt die Hintergrundfarbe des Clientbereichs innerhalb des Panels fest (Standard: Hellgrau).
- Haupttextfarbe des Panels: Legt die Haupttextfarbe innerhalb des Panels fest (Standard: Violett).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/52166
Tarantella EA: Fortschrittliches Grid-Trading-System mit Hedging-Funktionen und Marktprofil-Integration. Verwendet ADX-Trendfilterung, Fibonacci-basierte Rasterabstände und mehrschichtige Einstiegsbedingungen (RSI/ATR/Volumen), um Trades nur innerhalb von Marktprofil-Wertbereichen auszuführen. Bietet intelligentes Risikomanagement, einschließlich Trailing Stops, Breakeven-Trigger und teilweises Schließen von Hedges.Price Percentage Zigzag (No timeframes)
Zigzag, der die Wellenrichtung basierend auf der prozentualen Preisänderung des Assets ändert
Eine leistungsstarke und funktionsreiche JSON-Bibliothek für MQL5, die eine moderne Entwicklungserfahrung ähnlich wie Python/JS bietetMulti_Divergence_EA
Der EA identifiziert Handels-Setups, indem er darauf wartet, dass eine benutzerdefinierte Anzahl von Indikatoren (z. B. 2 von 3) gleichzeitig eine Divergenz aufweisen. Dieser mehrschichtige Bestätigungsansatz filtert das Marktrauschen heraus. Hauptmerkmale: Triple Confirmation Engine: Analysiert RSI-, MACD- und Stochastik-Divergenzen. Erweiterte Filter: Optionaler Trend-Filter (MA) und Volumen-Filter für hervorragende Signalqualität. Vollständige Anpassung: Kontrolle aller Indikatoreinstellungen, Divergenzempfindlichkeit und Handelslogik. Professionelles Risikomanagement: Verwenden Sie feste Lots oder prozentuales Geldmanagement mit SL/TP.