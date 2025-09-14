und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Trendline Alert V1 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 146
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Dieser Indikator warnt bei MANUELL gezeichneten Trendlinien -
MUSS sowohl die untere als auch die obere Trendlinie eingezeichnet haben
Warnt, wenn der Kurs über der oberen Trendlinie schließt
Warnungen, wenn der Preis unter der unteren Trendlinie schließt.
Vollständige Alarme - E-Mail-Push ECT
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/52210
