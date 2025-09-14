CodeBaseKategorien
Indikatoren

Trendline Alert V1 - Indikator für den MetaTrader 5

Paul Conrad Carlson
Veröffentlicht:
TL ALERT.mq5 (7.82 KB) ansehen
Dieser Indikator warnt bei MANUELL gezeichneten Trendlinien -

MUSS sowohl die untere als auch die obere Trendlinie eingezeichnet haben

Warnt, wenn der Kurs über der oberen Trendlinie schließt

Warnungen, wenn der Preis unter der unteren Trendlinie schließt.

Vollständige Alarme - E-Mail-Push ECT


Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/52210

Risk translation of percentage risk Risk translation of percentage risk

Umrechnung von Risikoprozentsätzen in Geldbeträge auf der Grundlage des Kontostands

ChartObjectsCopyPaste ChartObjectsCopyPaste

Kopieren und Einfügen ausgewählter grafischer Objekte zwischen Diagrammen über die Windows-Zwischenablage als Text. Verwenden Sie Strg+Q in einem Quelldiagramm und dann Strg+J in einem Zieldiagramm.

BotCilento BotCilento

BotCilento ist ein hochentwickelter Grid-Trading Expert Advisor für MetaTrader 5, der Trendfolgesignale mit adaptivem Risikomanagement kombiniert.

Price Percentage Zigzag (No timeframes) Price Percentage Zigzag (No timeframes)

Zigzag, der die Wellenrichtung basierend auf der prozentualen Preisänderung des Assets ändert