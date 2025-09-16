und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Tarantella EA: Advanced Adaptive Grid Trading System
Tarantella ist ein hochentwickelter Grid Trading Expert Advisor, der traditionelle Grid-Strategien mit innovativen Risikomanagementtechniken kombiniert. Im Kern platziert der EA Kauf-/Verkaufsaufträge in sich erweiternden, Fibonacci-basierten Intervallen und passt Positionsgrößen und Rasterabstände dynamisch an die Marktbedingungen an.
Hauptmerkmale:
Market Profile Integration: Beschränkt den Handel auf Bereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit (typischerweise 70 %) und vermeidet Point of Control-Zonen
Mehrschichtige Trendfilterung: Kombiniert ADX-Trendstärke-Erkennung mit MA/MACD-Richtungsbestätigung über Zeitrahmen hinweg
Intelligentes Hedging-System: Aktiviert Gegengeschäfte in benutzerdefinierten Intervallen mit Partial-Close-Optionen
Adaptive Grid Management: Verwendet Fibonacci-Verhältnisse (1,0, 1,618, 2,618...) für dynamische Rasterabstände und Los-Skalierung
Erweiterte Einstiegsbedingungen: Erfordert aufeinanderfolgende Bars + Volumenfilter + optionale ATR/RSI-Bestätigung
Umfassendes Risikomanagement:
Trailing Stops & Breakeven-Trigger
Positionslimits mit Schließung des ältesten Geschäfts
Aktienbasierte Regeln zur vollständigen/teilweisen Schließung
Stop-Loss-Puffer unter Berücksichtigung von Broker-Einschränkungen
Strategische Vorteile:
Trades nur bei bestätigten Trends (ADX > 25 + MA/MACD-Ausrichtung)
Vermeidet Zonen mit geringer Wahrscheinlichkeit durch Marktprofilanalyse
Mildert Drawdowns durch proaktives Hedging
Passt sich der Volatilität über die Erweiterung des Fibonacci-Gitters an
Implementiert einen 4-stufigen Risikoschutz (Positionslimits, Equity Stops, Trailing-Mechanismen und Hedge-Deckung)
Bitte beachten Sie: Dieser EA ist nicht für den Live-Handel konzipiert. Die Verwendung von Martingale-Strategien oder die Erhöhung der Losgrößen könnte zu einem vollständigen Verlust Ihres Guthabens führen. Er ist nur für Demo- und Strategietests gedacht. Der Code muss noch erheblich aktualisiert werden, bevor er für den Live-Handel geeignet ist. Betrachten Sie das Programm als unfertige Arbeit und nehmen Sie gerne Verbesserungen vor.
Ideal für: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD und andere liquide Paare auf den Zeitrahmen M15-H1. Erfordert eine Umgebung mit mittlerer bis hoher Volatilität.
Paket enthält: Vollständig kommentierter Code, Voreinstellungsdateien für die wichtigsten Paare und ein detaillierter Leitfaden zum Risikomanagement.
