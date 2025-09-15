BotCilento ist ein hochentwickelter Grid-Trading Expert Advisor für MetaTrader 5, der Trendfolgesignale mit adaptivem Risikomanagement kombiniert.







Dual-MA-Strategie



Trades bei Überkreuzungen von schnellen/langsamen SMAs (H1-Zeitrahmen)



Filtert Signale mit Volumenspitzen und Volatilitätsprüfungen



Smart Grid Management



Fügt Positionen in dynamischen Intervallen hinzu (feste Pips oder ATR-basiert)



Unterstützt Martingale oder arithmetische Losgrößen



Schließt das gesamte Grid bei benutzerdefinierten Gewinn-/Breakeven-Zielen



Risikoabsicherung



Auto-Stopp bei Tagesverlusten



Drawdown-basierte Notschließung



Verfall des Positionsalters



Spread-/Slippage-Filter



Einzigartige Funktionen



Optionaler Modus "Halten durch Umkehrungen"



Stagnationserkennung (keine Bewegung)



Echtzeit-Dashboard mit Gewinnmetriken





Ideal für: Trending Forex-Paare (EURUSD, GBPUSD) während der aktiven Stunden, mit anpassbaren Aggressionslevels von konservativem bis zu Hochfrequenzhandel.



"Ein selbstkorrigierendes Rastersystem, das die Kapitalerhaltung priorisiert, während es ausgedehnte Trends erfasst."





"Wichtiger Hinweis:

Nach 3 Tagen engagierter Entwicklung teile ich dieses Tool mit der Community. Auch wenn ich viel Mühe in die Entwicklung gesteckt habe, sollten Sie verstehen, dass es sich nicht um eine Lösung mit Gewinngarantie handelt. Betrachten Sie es als eine Grundlage für Experimente - testen Sie es gründlich, verfeinern Sie die Parameter und sehen Sie, ob Sie es an Ihren individuellen Handelsansatz anpassen können."