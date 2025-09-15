und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BotCilento - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 140
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
BotCilento ist ein hochentwickelter Grid-Trading Expert Advisor für MetaTrader 5, der Trendfolgesignale mit adaptivem Risikomanagement kombiniert.
Dual-MA-Strategie
Trades bei Überkreuzungen von schnellen/langsamen SMAs (H1-Zeitrahmen)
Filtert Signale mit Volumenspitzen und Volatilitätsprüfungen
Smart Grid Management
Fügt Positionen in dynamischen Intervallen hinzu (feste Pips oder ATR-basiert)
Unterstützt Martingale oder arithmetische Losgrößen
Schließt das gesamte Grid bei benutzerdefinierten Gewinn-/Breakeven-Zielen
Risikoabsicherung
Auto-Stopp bei Tagesverlusten
Drawdown-basierte Notschließung
Verfall des Positionsalters
Spread-/Slippage-Filter
Einzigartige Funktionen
Optionaler Modus "Halten durch Umkehrungen"
Stagnationserkennung (keine Bewegung)
Echtzeit-Dashboard mit Gewinnmetriken
Ideal für: Trending Forex-Paare (EURUSD, GBPUSD) während der aktiven Stunden, mit anpassbaren Aggressionslevels von konservativem bis zu Hochfrequenzhandel.
"Ein selbstkorrigierendes Rastersystem, das die Kapitalerhaltung priorisiert, während es ausgedehnte Trends erfasst."
"Wichtiger Hinweis:
Nach 3 Tagen engagierter Entwicklung teile ich dieses Tool mit der Community. Auch wenn ich viel Mühe in die Entwicklung gesteckt habe, sollten Sie verstehen, dass es sich nicht um eine Lösung mit Gewinngarantie handelt. Betrachten Sie es als eine Grundlage für Experimente - testen Sie es gründlich, verfeinern Sie die Parameter und sehen Sie, ob Sie es an Ihren individuellen Handelsansatz anpassen können."
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/62684
Warnungen bei TrendlinienbruchRisk translation of percentage risk
Umrechnung von Risikoprozentsätzen in Geldbeträge auf der Grundlage des Kontostands
Zigzag, der die Wellenrichtung basierend auf der prozentualen Preisänderung des Assets ändertTarantella
Tarantella EA: Fortschrittliches Grid-Trading-System mit Hedging-Funktionen und Marktprofil-Integration. Verwendet ADX-Trendfilterung, Fibonacci-basierte Rasterabstände und mehrschichtige Einstiegsbedingungen (RSI/ATR/Volumen), um Trades nur innerhalb von Marktprofil-Wertbereichen auszuführen. Bietet intelligentes Risikomanagement, einschließlich Trailing Stops, Breakeven-Trigger und teilweises Schließen von Hedges.