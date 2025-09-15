CodeBaseKategorien
Expert Advisors

BotCilento - Experte für den MetaTrader 5

BotCilento ist ein hochentwickelter Grid-Trading Expert Advisor für MetaTrader 5, der Trendfolgesignale mit adaptivem Risikomanagement kombiniert.


Dual-MA-Strategie

Trades bei Überkreuzungen von schnellen/langsamen SMAs (H1-Zeitrahmen)

Filtert Signale mit Volumenspitzen und Volatilitätsprüfungen

Smart Grid Management

Fügt Positionen in dynamischen Intervallen hinzu (feste Pips oder ATR-basiert)

Unterstützt Martingale oder arithmetische Losgrößen

Schließt das gesamte Grid bei benutzerdefinierten Gewinn-/Breakeven-Zielen

Risikoabsicherung

Auto-Stopp bei Tagesverlusten

Drawdown-basierte Notschließung

Verfall des Positionsalters

Spread-/Slippage-Filter

Einzigartige Funktionen

Optionaler Modus "Halten durch Umkehrungen"

Stagnationserkennung (keine Bewegung)

Echtzeit-Dashboard mit Gewinnmetriken

Bitte beachten Sie: Dieser EA ist nicht für den Live-Handel konzipiert. Die Verwendung von Martingale-Strategien oder die Erhöhung der Losgrößen könnte zu einem vollständigen Verlust Ihres Guthabens führen. Er ist nur für Demo- und Strategietests gedacht. Der Code muss noch erheblich aktualisiert werden, bevor er für den Live-Handel geeignet ist. Betrachten Sie das Programm als unfertige Arbeit und nehmen Sie gerne Verbesserungen vor.



Ideal für: Trending Forex-Paare (EURUSD, GBPUSD) während der aktiven Stunden, mit anpassbaren Aggressionslevels von konservativem bis zu Hochfrequenzhandel.

"Ein selbstkorrigierendes Rastersystem, das die Kapitalerhaltung priorisiert, während es ausgedehnte Trends erfasst."


"Wichtiger Hinweis:
Nach 3 Tagen engagierter Entwicklung teile ich dieses Tool mit der Community. Auch wenn ich viel Mühe in die Entwicklung gesteckt habe, sollten Sie verstehen, dass es sich nicht um eine Lösung mit Gewinngarantie handelt. Betrachten Sie es als eine Grundlage für Experimente - testen Sie es gründlich, verfeinern Sie die Parameter und sehen Sie, ob Sie es an Ihren individuellen Handelsansatz anpassen können."


