이는 기간에 의해 뒤틀리지 않는 지그재그이며, 극한값의 자산 가격 비율 변화에 따라 다리가 바뀝니다. 지그재그는 엄격하게 가격을 기준으로 하며 시간을 고려하지 않습니다.

깔끔하고 사려 깊은 지그재그 구조는 에브게니 추마코프가 만든 것으로, 그의 MQL4 "오토스케일 지그재그"에서 볼 수 있는 코드 구조이므로 코드에 링크되어 있습니다.

저는 이 MQL5 인디케이터의 저자로, 오토스케일 지그재그와 달리 눈금 대신 가격 비율 입력을 사용하며 모든 증권에서 호환됩니다.

지그재그 인디케이터이므로 매매 결정을 위한 독립형 도구로 사용하는 것은 적절하지 않습니다. 대신 렌코 차트처럼 추세를 파악하는 데 사용하고 모멘텀 오실레이터와 결합하여 적절한 진입 시점과 위치를 파악하는 데 사용할 수 있습니다.



