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Price Percentage Zigzag (No timeframes) - индикатор для MetaTrader 5
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Это зигзаг, который не искажается таймфреймами, а нога меняется в зависимости от процентного изменения цены актива от экстремумов. Зигзаг строго основан на цене и не учитывает время.
Чистая и продуманная структура зигзага принадлежит Евгению Чумакову, поэтому на него есть ссылка в коде, так как именно его структура кода была замечена в MQL4 "Autoscale zigzag".
Я являюсь автором этого индикатора на MQL5, который, в отличие от зигзага Autoscale, использует процентный вход цены вместо шкалы и совместим со всеми ценными бумагами.
Поскольку это индикатор зигзага, его не стоит использовать в качестве самостоятельного инструмента для принятия торговых решений. Вместо этого вы можете использовать его для отслеживания тренда, как на графике Ренко, и, возможно, комбинировать его с осциллятором импульса, чтобы определить, когда и где целесообразно совершить вход.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62673
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