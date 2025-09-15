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Индикаторы

Price Percentage Zigzag (No timeframes) - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Это зигзаг, который не искажается таймфреймами, а нога меняется в зависимости от процентного изменения цены актива от экстремумов. Зигзаг строго основан на цене и не учитывает время.

Чистая и продуманная структура зигзага принадлежит Евгению Чумакову, поэтому на него есть ссылка в коде, так как именно его структура кода была замечена в MQL4 "Autoscale zigzag".

Я являюсь автором этого индикатора на MQL5, который, в отличие от зигзага Autoscale, использует процентный вход цены вместо шкалы и совместим со всеми ценными бумагами.

Поскольку это индикатор зигзага, его не стоит использовать в качестве самостоятельного инструмента для принятия торговых решений. Вместо этого вы можете использовать его для отслеживания тренда, как на графике Ренко, и, возможно, комбинировать его с осциллятором импульса, чтобы определить, когда и где целесообразно совершить вход.

Цена в процентах Зигзаг

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62673

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