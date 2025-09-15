Это зигзаг, который не искажается таймфреймами, а нога меняется в зависимости от процентного изменения цены актива от экстремумов. Зигзаг строго основан на цене и не учитывает время.

Чистая и продуманная структура зигзага принадлежит Евгению Чумакову, поэтому на него есть ссылка в коде, так как именно его структура кода была замечена в MQL4 "Autoscale zigzag".

Я являюсь автором этого индикатора на MQL5, который, в отличие от зигзага Autoscale, использует процентный вход цены вместо шкалы и совместим со всеми ценными бумагами.

Поскольку это индикатор зигзага, его не стоит использовать в качестве самостоятельного инструмента для принятия торговых решений. Вместо этого вы можете использовать его для отслеживания тренда, как на графике Ренко, и, возможно, комбинировать его с осциллятором импульса, чтобы определить, когда и где целесообразно совершить вход.



