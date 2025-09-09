당사 팬 페이지에 가입하십시오
Perfect Seconds Chart - MetaTrader 5용 지표
- 71
-
퍼펙트 세컨즈 차트 인디케이터를 사용하면 실시간 데이터의 분 단위 캔들을 초 단위로 변환할 수 있습니다.
인디케이터가 작동하지 않는 경우 OnInit 및 OnCalculate에서 이 코드 줄을 제거하세요.
if (ENUM_MQL_INFO_INTEGER(MQL_TESTER)) { return(INIT_SUCCEEDED); }
1. 정확한 시간으로 막대를 닫으려면 초 수를 선택하십시오.
2. 이것은 라이브 OHLC 요금 기반 데이터이며, 틱을 사용할 수없는 경우에도 작동합니다.
3. 외부 DLL이 필요하지 않으며 VPS에서 원활하게 작동합니다
4. 빠르고 최적화된 코드
5. 선물 실시간 차트를 초 단위로 쉽게 변환 할 수있는 BInance, Kucoin 및 기타 모든 거래소와 같은 암호화 쌍을 지원합니다.
6. 금 및 외환 쌍과 같은 모든 유형의 기호 지원
7. 기호 및 요율을 삭제하는 옵션.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/52527
