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Perfect Seconds Chart - MetaTrader 5脚本

Rajesh Kumar Nait
Rajesh Kumar Nait

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4.9 (31)
嗨，我是Rajesh，一名MQL开发者，拥有信息技术学士学位。拥有超过12年的编程经验，我从PHP开发人员转型为全职MQL5程序员和加密货币交易员。
在我的当前角色中，我专注于作为日间交易员每日交易$SOL，并在我的销售页面上提供尖端程序出售。这些程序包括本机Websocket加密货币交易所连接实用程序，并通过Websocket和API从所有热门交易所加载图表。它们在VPS上无缝运行，无需外部DLL。
如果您对加密货币图表或交易工具感兴趣，请随时通过DM与我联系。在我的MQL5销售页面上查看我的加密产品和交易所集成。我提供每天12小时的IST时区支持，每周7天。
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完美秒图（Perfect Seconds）指标允许您将实时数据的分钟蜡烛图转换为秒图

如果发现指标不工作，请从 OnInit 和 OnCalculate 中移除这行代码

if (ENUM_MQL_INFO_INTEGER(MQL_TESTER)) { return(INIT_SUCCEEDED);  }



1.

2. 这是基于实时 OHLC 率的数据，即使没有 ticks 也能正常工作。

3. 无需外部 DLL，可在 VPS 上顺利运行

4.快速、优化的代码

5.支持加密货币对，如 BInance、Kucoin 和所有其他交易所，期货实时图表可轻松转换为秒。

6. 支持所有类型的符号，如黄金和外汇货币对。

7. 可选择删除符号和汇率。




由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52527

Custom crosshair cursor with synchronization Custom crosshair cursor with synchronization

同步自定义十字线指标，显示价格和（服务器/本地）时间。

TimeServerDaylightSavings TimeServerDaylightSavings

与时间相关的功能，可从历史报价中经验性地检测服务器时区和夏令时模式 (DST)

Trade Volume Calculation Tool Trade Volume Calculation Tool

该工具将根据止损距离和风险百分比计算可接受的手数

Dashboard Panel for displaying information on the chart Dashboard Panel for displaying information on the chart

这段代码展示了如何创建一个仪表盘，在图表上显示所有相关信息