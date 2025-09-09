完美秒图（Perfect Seconds）指标允许您将实时数据的分钟蜡烛图转换为秒图

如果发现指标不工作，请从 OnInit 和 OnCalculate 中移除这行代码

if ( ENUM_MQL_INFO_INTEGER ( MQL_TESTER )) { return ( INIT_SUCCEEDED ); }





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2. 这是基于实时 OHLC 率的数据，即使没有 ticks 也能正常工作。



3. 无需外部 DLL，可在 VPS 上顺利运行



4.快速、优化的代码



5.支持加密货币对，如 BInance、Kucoin 和所有其他交易所，期货实时图表可轻松转换为秒。



6. 支持所有类型的符号，如黄金和外汇货币对。



7. 可选择删除符号和汇率。











