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完美秒图（Perfect Seconds）指标允许您将实时数据的分钟蜡烛图转换为秒图
如果发现指标不工作，请从 OnInit 和 OnCalculate 中移除这行代码
if (ENUM_MQL_INFO_INTEGER(MQL_TESTER)) { return(INIT_SUCCEEDED); }
1.
2. 这是基于实时 OHLC 率的数据，即使没有 ticks 也能正常工作。
3. 无需外部 DLL，可在 VPS 上顺利运行
4.快速、优化的代码
5.支持加密货币对，如 BInance、Kucoin 和所有其他交易所，期货实时图表可轻松转换为秒。
6. 支持所有类型的符号，如黄金和外汇货币对。
7. 可选择删除符号和汇率。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52527
Custom crosshair cursor with synchronization
同步自定义十字线指标，显示价格和（服务器/本地）时间。TimeServerDaylightSavings
与时间相关的功能，可从历史报价中经验性地检测服务器时区和夏令时模式 (DST)
Trade Volume Calculation Tool
该工具将根据止损距离和风险百分比计算可接受的手数Dashboard Panel for displaying information on the chart
这段代码展示了如何创建一个仪表盘，在图表上显示所有相关信息