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Индикаторы

Perfect Seconds Chart - индикатор для MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Rajesh Kumar Nait

Rajesh Kumar Nait

4.9 (31)
Привет, я Раджеш, разработчик MQL с дипломом бакалавра в области информационных технологий. Обладая более чем 12-летним опытом программирования, я перешел от работы PHP-разработчиком, специализирующимся на веб-разработке, к полноценному программисту MQL5 и трейдеру криптовалютой.
41 продукт 30 кодов 5 тем 286 комментариев
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Просмотров:
817
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Индикатор Perfect Seconds позволяет конвертировать минутные свечи живых данных в секунды

Удалите эту строку кода из OnInit и OnCalculate в случае, если вы обнаружите, что индикатор не работает

if (ENUM_MQL_INFO_INTEGER(MQL_TESTER)) { return(INIT_SUCCEEDED);  }



1. Выберите любое количество секунд для закрытия бара с точным временем.

2. Это живые данные на основе тарифов OHLC, он работает, даже если тики недоступны.

3. Не требуется внешняя DLL, он плавно работает на VPS

4. Быстрый и оптимизированный код

5. Поддерживает криптовалютные пары, такие как BInance, Kucoin и все другие биржи, где живой график фьючерсов может быть легко преобразован в секунды.

6. Поддержка всех типов символов, таких как золото и пары Forex.

7. Возможность удаления символа и курсов.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52527

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