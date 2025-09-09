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Perfect Seconds Chart - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Perfect Seconds позволяет конвертировать минутные свечи живых данных в секунды
Удалите эту строку кода из OnInit и OnCalculate в случае, если вы обнаружите, что индикатор не работает
if (ENUM_MQL_INFO_INTEGER(MQL_TESTER)) { return(INIT_SUCCEEDED); }
1. Выберите любое количество секунд для закрытия бара с точным временем.
2. Это живые данные на основе тарифов OHLC, он работает, даже если тики недоступны.
3. Не требуется внешняя DLL, он плавно работает на VPS
4. Быстрый и оптимизированный код
5. Поддерживает криптовалютные пары, такие как BInance, Kucoin и все другие биржи, где живой график фьючерсов может быть легко преобразован в секунды.
6. Поддержка всех типов символов, таких как золото и пары Forex.
7. Возможность удаления символа и курсов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52527
Синхронизированный пользовательский индикатор перекрестия, показывающий цену и (серверное/местное) время.TimeServerDaylightSavings
Функции, связанные со временем, для эмпирического определения часового пояса сервера и режима перехода на летнее время (DST) из истории котировок
Complete Telegram integration for MT5. Send trading signals, screenshots, reports & alerts to Telegram channels. Includes queue system, multi-channel support & risk management.Trade Volume Calculation Tool
Этот инструмент рассчитает приемлемый размер лота на основе расстояния до стоп-лосса и процента риска.