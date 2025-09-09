Индикатор Perfect Seconds позволяет конвертировать минутные свечи живых данных в секунды

Удалите эту строку кода из OnInit и OnCalculate в случае, если вы обнаружите, что индикатор не работает

if ( ENUM_MQL_INFO_INTEGER ( MQL_TESTER )) { return ( INIT_SUCCEEDED ); }





1. Выберите любое количество секунд для закрытия бара с точным временем.



2. Это живые данные на основе тарифов OHLC, он работает, даже если тики недоступны.



3. Не требуется внешняя DLL, он плавно работает на VPS



4. Быстрый и оптимизированный код



5. Поддерживает криптовалютные пары, такие как BInance, Kucoin и все другие биржи, где живой график фьючерсов может быть легко преобразован в секунды.



6. Поддержка всех типов символов, таких как золото и пары Forex.



7. Возможность удаления символа и курсов.











