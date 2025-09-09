Unisciti alla nostra fan page
Perfect Seconds Chart - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore grafico Perfect Seconds consente di convertire le candele al minuto dei dati live in secondi.
Rimuovete questa riga di codice da OnInit e OnCalculate nel caso in cui l'indicatore non funzioni.
if (ENUM_MQL_INFO_INTEGER(MQL_TESTER)) { return(INIT_SUCCEEDED); }
1. Scegliete un numero qualsiasi di secondi per chiudere una barra con un orario preciso.
2. Si tratta di dati basati su tassi OHLC in tempo reale, funziona anche se i tick non sono disponibili.
3. Non è necessaria alcuna DLL esterna, funziona senza problemi su VPS
4. Codice veloce e ottimizzato Codice veloce e ottimizzato
5. Supporta coppie di criptovalute come BInance, Kucoin e tutte le altre borse in cui il grafico live dei futures può essere convertito facilmente in secondi.
6. Supporta tutti i tipi di simboli come le coppie di oro e Forex.
7. Opzioni per eliminare simboli e tassi.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52527
