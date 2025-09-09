L'indicatore grafico Perfect Seconds consente di convertire le candele al minuto dei dati live in secondi.

Rimuovete questa riga di codice da OnInit e OnCalculate nel caso in cui l'indicatore non funzioni.

if ( ENUM_MQL_INFO_INTEGER ( MQL_TESTER )) { return ( INIT_SUCCEEDED ); }





1. Scegliete un numero qualsiasi di secondi per chiudere una barra con un orario preciso.



2. Si tratta di dati basati su tassi OHLC in tempo reale, funziona anche se i tick non sono disponibili.



3. Non è necessaria alcuna DLL esterna, funziona senza problemi su VPS



4. Codice veloce e ottimizzato Codice veloce e ottimizzato



5. Supporta coppie di criptovalute come BInance, Kucoin e tutte le altre borse in cui il grafico live dei futures può essere convertito facilmente in secondi.



6. Supporta tutti i tipi di simboli come le coppie di oro e Forex.



7. Opzioni per eliminare simboli e tassi.











