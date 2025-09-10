거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Dashboard Panel for displaying information on the chart - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 59
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
전문가 자문 및 보조지표의 대시보드와 트레이딩 패널이 어떻게 만들어지는지 궁금한 적이 있나요?
이제 직접 만드는 방법을 배울 수 있습니다!
첨부된 코드에는 완전한 기능과 정보를 제공하는 대시보드를 만드는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 이 코드를 사용하면 주요 트레이딩 데이터를 표시하고 메타트레이더 5 환경을 개선하는 사용자 지정 대시보드를 디자인할 수 있는 기초를 다질 수 있습니다.
이 패널을 어떻게 만들었는지 자세히 알아보려면 링크된 유튜브 동영상을 시청하세요: https: //www.youtube.com/watch?v=MFnR0Tknw-s
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/52318
Trade Volume Calculation Tool
이 도구는 손절매 거리와 위험 비율에 따라 허용 가능한 랏 크기를 계산합니다.브레인트렌드1 및 브레인트렌드2
두 개의 지표 BrainTrend1과 BrainTrend2가 하나의 최소화된 창에 구현되어 차트 작업 공간을 어지럽히지 않습니다. 지표 중 하나인 BrainTrend1(위쪽 사각형 포인트)은 주 추세 지표이고, 다른 지표인 BrainTrend2(아래쪽 원형 포인트)는 확인 지표입니다.
적응형 사이버 주기
적응형 사이버 사이클은 시시각각 변하는 실제 금융자산의 시장 사이클에 적응하는 지표입니다.교차 색인
인디케이터를 사용하면 다른 통화쌍의 차트를 추가 창에 표시할 수 있습니다.