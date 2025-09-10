코드베이스섹션
Experts

Dashboard Panel for displaying information on the chart - MetaTrader 5용 expert

Omega J Msigwa
조회수:
59
평가:
(5)
게시됨:
전문가 자문 및 보조지표의 대시보드와 트레이딩 패널이 어떻게 만들어지는지 궁금한 적이 있나요?

이제 직접 만드는 방법을 배울 수 있습니다!

첨부된 코드에는 완전한 기능과 정보를 제공하는 대시보드를 만드는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 이 코드를 사용하면 주요 트레이딩 데이터를 표시하고 메타트레이더 5 환경을 개선하는 사용자 지정 대시보드를 디자인할 수 있는 기초를 다질 수 있습니다.


이 패널을 어떻게 만들었는지 자세히 알아보려면 링크된 유튜브 동영상을 시청하세요: https: //www.youtube.com/watch?v=MFnR0Tknw-s


MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/52318

