CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Sistemi Esperti

Dashboard Panel for displaying information on the chart - sistema esperto per MetaTrader 5

Omega J Msigwa | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
71
Valutazioni:
(5)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Vi siete mai chiesti come vengono creati i cruscotti e i pannelli di trading degli Expert Advisor e degli indicatori?

Ora potete imparare a costruire il vostro!

Il codice allegato contiene tutto ciò che serve per creare un cruscotto completamente funzionale e informativo. Grazie a questo codice, avrete le basi per progettare dashboard personalizzati che visualizzino i dati chiave del trading e migliorino la vostra esperienza su MetaTrader 5.


Se volete scoprire come ho creato questo pannello nei dettagli, guardate questo video su youtube: https: //www.youtube.com/watch?v=MFnR0Tknw-s


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52318

Trade Volume Calculation Tool Trade Volume Calculation Tool

Questo strumento calcola la dimensione del lotto accettabile in base alla distanza di stop loss e alla percentuale di rischio.

BrainTrend1 e BrainTrend2 BrainTrend1 e BrainTrend2

I due indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 sono implementati in un'unica finestra minimizzata, che consente di non ingombrare l'area di lavoro del grafico. Uno degli indicatori - BrainTrend1 (punti quadrati superiori) - è l'indicatore di tendenza principale, mentre l'altro - BrainTrend2 (punti tondi inferiori) - è un indicatore di conferma.

Ciclo informatico adattivo Ciclo informatico adattivo

L'Adaptive Cyber Cycle è un indicatore che si adatta ai cicli di mercato in continua evoluzione di un'attività finanziaria reale.

Indice incrociato Indice incrociato

L'indicatore consente di visualizzare il grafico di un'altra coppia di valute in una finestra aggiuntiva.