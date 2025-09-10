Vi siete mai chiesti come vengono creati i cruscotti e i pannelli di trading degli Expert Advisor e degli indicatori?

Ora potete imparare a costruire il vostro!

Il codice allegato contiene tutto ciò che serve per creare un cruscotto completamente funzionale e informativo. Grazie a questo codice, avrete le basi per progettare dashboard personalizzati che visualizzino i dati chiave del trading e migliorino la vostra esperienza su MetaTrader 5.





Se volete scoprire come ho creato questo pannello nei dettagli, guardate questo video su youtube: https: //www.youtube.com/watch?v=MFnR0Tknw-s



