Vi siete mai chiesti come vengono creati i cruscotti e i pannelli di trading degli Expert Advisor e degli indicatori?
Ora potete imparare a costruire il vostro!
Il codice allegato contiene tutto ciò che serve per creare un cruscotto completamente funzionale e informativo. Grazie a questo codice, avrete le basi per progettare dashboard personalizzati che visualizzino i dati chiave del trading e migliorino la vostra esperienza su MetaTrader 5.
Se volete scoprire come ho creato questo pannello nei dettagli, guardate questo video su youtube: https: //www.youtube.com/watch?v=MFnR0Tknw-s
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52318
Questo strumento calcola la dimensione del lotto accettabile in base alla distanza di stop loss e alla percentuale di rischio.BrainTrend1 e BrainTrend2
I due indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 sono implementati in un'unica finestra minimizzata, che consente di non ingombrare l'area di lavoro del grafico. Uno degli indicatori - BrainTrend1 (punti quadrati superiori) - è l'indicatore di tendenza principale, mentre l'altro - BrainTrend2 (punti tondi inferiori) - è un indicatore di conferma.
L'Adaptive Cyber Cycle è un indicatore che si adatta ai cicli di mercato in continua evoluzione di un'attività finanziaria reale.Indice incrociato
L'indicatore consente di visualizzare il grafico di un'altra coppia di valute in una finestra aggiuntiva.