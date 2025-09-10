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Советники

Dashboard Panel for displaying information on the chart - эксперт для MetaTrader 5

Omega J Msigwa
Omega J Msigwa

Omega J Msigwa

3.6 (28)
Backend web apps developer, ML enthusiast, Algo trader.
For algorithmic Trading tutorials, YT: https://www.youtube.com/@omegafx-co
5 продуктов 76 статей 5 кодов 27 тем 186 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Вы когда-нибудь задумывались, как создаются приборные панели и торговые панели в советниках и индикаторах?

Теперь вы можете научиться создавать свои собственные!

Прилагаемый код содержит все необходимое для создания полнофункциональной и информативной приборной панели. С помощью этого кода вы сможете создавать пользовательские панели, которые будут отображать ключевые торговые данные и улучшать работу с MetaTrader 5.


Если вы хотите узнать, как я создал эту панель в деталях, посмотрите видео на youtube по ссылке: https: //www.youtube.com/watch?v=MFnR0Tknw-s.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52318

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