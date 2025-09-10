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Dashboard Panel for displaying information on the chart - эксперт для MetaTrader 5
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Вы когда-нибудь задумывались, как создаются приборные панели и торговые панели в советниках и индикаторах?
Теперь вы можете научиться создавать свои собственные!
Прилагаемый код содержит все необходимое для создания полнофункциональной и информативной приборной панели. С помощью этого кода вы сможете создавать пользовательские панели, которые будут отображать ключевые торговые данные и улучшать работу с MetaTrader 5.
Если вы хотите узнать, как я создал эту панель в деталях, посмотрите видео на youtube по ссылке: https: //www.youtube.com/watch?v=MFnR0Tknw-s.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52318
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