Risk translation of percentage risk - Skript für den MetaTrader 5
Ein einfaches Skript, um den Geldwert eines Risikoprozentsatzes (1% bis 10%) zu übersetzen. Das Risiko wird auf der Grundlage des Kontostands berechnet.
Es ist ein nützliches Werkzeug für manuelle Händler, da Sie jetzt schnell sehen können, was 1% Risiko für den Stop-Loss bedeutet oder was X% Reward für den Take-Profit bedeuten sollte.
Die Zahlen werden immer auf der Grundlage des aktuellen Kontostands aktualisiert, und Sie müssen einen Stop-Loss oder Take-Profit nicht mehr auf einem willkürlichen Geldbetrag oder Punkten basieren.
Das Skript wird automatisch beendet, nachdem Sie genug Zeit hatten, die Informationen zu sehen, und das Diagramm wird nach Beendigung des Skripts nicht mehr ausgeblendet.
