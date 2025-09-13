Zweck

Dies ist nicht einfach nur ein regelmäßiger ZigZag.

Es wurde alspräzises visuelles Referenzinstrument entworfen, das dabei hilft, andere Indikatorenauszubalancieren oder zuanalysieren, sei es auf dem Hauptchart oder in Unterfenstern.

Es arbeitetnur mit bestätigten ZigZag-Werten und stellt sicher, dass die angezeigten Punkte absolut zuverlässig sind.

Jede erfasste Bewegung wird mit wichtigen Informationen angereichert:

Die durch den ZigZag definierten Zeiträume .

Den genauen Preis des Tops oder Bottoms.

Die Richtung und die Bewegung

DieAnzahl der abgedeckten Pips

All dies wird übersichtlich angezeigt und kann über einfache Checkboxen in den Einstellungenvollständig deaktiviert werden.

Hauptmerkmale

Individueller ZigZag Einstellbare Farbe, Dicke und Stil

Option zum Ein-/Ausschalten des ZigZag-Displays Visuelle Markierungen Farbige vertikale Linien für jedes Top und jeden Bottom

Unterscheidbare Farben für Hochs und Tiefs

Perfekte Ausrichtung mit den entsprechenden Balken. Dynamische Labels Preisanzeige + Richtungssymbol (Dreieck ▲ oder ▼)

Anzahl der Pips zwischen zwei ZigZag-Punkten

Einstellbare Schriftgröße und -farbe

Smart Positioning, um Überschneidungen mit Preiskandelabern zu vermeiden. Volle Kontrolle Boolesche Parameter, um ZigZag und Labels unabhängig voneinander zu toggeln.

Option, die Anzahl der analysierten Balken für eine bessere Leistung zu begrenzen.

Automatische Entfernung aller Indikatorobjekte nach der Deinstallation



