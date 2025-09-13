CodeBaseKategorien
Indikatoren

ZIGZAG CALIBRATION TOOLS - Indikator für den MetaTrader 5

Salah Hachani
149
(5)
Zweck

Dies ist nicht einfach nur ein regelmäßiger ZigZag.
Es wurde alspräzises visuelles Referenzinstrument entworfen, das dabei hilft, andere Indikatorenauszubalancieren oder zuanalysieren, sei es auf dem Hauptchart oder in Unterfenstern.

Es arbeitetnur mit bestätigten ZigZag-Werten und stellt sicher, dass die angezeigten Punkte absolut zuverlässig sind.
Jede erfasste Bewegung wird mit wichtigen Informationen angereichert:

  • Die durch den ZigZag definierten Zeiträume.

  • Dengenauen Preis des Tops oder Bottoms.

  • DieRichtung und dieBewegung

  • DieAnzahl der abgedeckten Pips

All dies wird übersichtlich angezeigt und kann über einfache Checkboxen in den Einstellungenvollständig deaktiviert werden.

Hauptmerkmale

  1. Individueller ZigZag

    • Einstellbare Farbe, Dicke und Stil

    • Option zum Ein-/Ausschalten des ZigZag-Displays

  2. Visuelle Markierungen

    • Farbige vertikale Linien für jedes Top und jeden Bottom

    • Unterscheidbare Farben für Hochs und Tiefs

    • Perfekte Ausrichtung mit den entsprechenden Balken.

  3. Dynamische Labels

    • Preisanzeige + Richtungssymbol (Dreieck ▲ oder ▼)

    • Anzahl der Pips zwischen zwei ZigZag-Punkten

    • Einstellbare Schriftgröße und -farbe

    • Smart Positioning, um Überschneidungen mit Preiskandelabern zu vermeiden.

  4. Volle Kontrolle

    • Boolesche Parameter, um ZigZag und Labels unabhängig voneinander zu toggeln.

    • Option, die Anzahl der analysierten Balken für eine bessere Leistung zu begrenzen.

    • Automatische Entfernung aller Indikatorobjekte nach der Deinstallation


Translated from French by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/fr/code/62603

